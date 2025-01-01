Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тру-крайм стендап в осеннем Питере. Открытая запись «Дневников Лоры Палны»
Киноафиша Тру-крайм стендап в осеннем Питере. Открытая запись «Дневников Лоры Палны»

Тру-крайм стендап в осеннем Питере. Открытая запись «Дневников Лоры Палны»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тревожные нотки подкастинга: «Дневники Лоры Палны» в Петербурге

Господа петербуржцы, к вам едут Дейл Купер и Кларисса Старлинг российского подкастинга!

13 ноября в клубе «Космонавт» пройдет открытая запись подкаста «Дневники Лоры Палны». Авторы одного из главных русскоязычных тру-крайм проектов, журналисты Митя Лебедев и Маша Погребняк, вновь покинут студию, чтобы поделиться мрачными рассказами, которые сложно забыть.

О чем будет подкаст?

Ведущие обсуждают реальные криминальные дела, избегая морализаторства и натужного саспенса. Вместо этого вы услышите их фирменный юмор и внимательность к деталям. Каждый выпуск наполнен уважением к пострадавшим и стремлением понять, почему происходят преступления.

Что вас ждет на записи?

Приходите подготовленными: вас ждет сочетание хтонь и сопереживание, порой перерастающее в слезы от смеха. Подготовьтесь к захватывающим кейсам, неожиданным поворотам сюжета и мемным диалогам ведущих.

Не упустите шанс!

Билеты на это событие разлетаются, как вещественные доказательства! Хватайте их скорее, чтобы не остаться в стороне от уникального театрализованного представления.

Будьте осторожны и будьте счастливы! Ждём ❤️

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 ноября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
19:00

В ближайшие дни

18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
12 сентября в 21:00 Поправка
от 900 ₽
Проверка материала опытных комиков
18+
Юмор
Проверка материала опытных комиков
24 сентября в 20:40 Аригато
от 590 ₽
Санкт-Петербургский джазовый оркестр п/у Сергея Богданова
6+
Джаз
Санкт-Петербургский джазовый оркестр п/у Сергея Богданова
10 ноября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше