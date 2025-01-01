Тру-крайм стендап в осеннем Питере. Открытая запись «Дневников Лоры Палны»

Тревожные нотки подкастинга: «Дневники Лоры Палны» в Петербурге

Господа петербуржцы, к вам едут Дейл Купер и Кларисса Старлинг российского подкастинга!

13 ноября в клубе «Космонавт» пройдет открытая запись подкаста «Дневники Лоры Палны». Авторы одного из главных русскоязычных тру-крайм проектов, журналисты Митя Лебедев и Маша Погребняк, вновь покинут студию, чтобы поделиться мрачными рассказами, которые сложно забыть.

О чем будет подкаст?

Ведущие обсуждают реальные криминальные дела, избегая морализаторства и натужного саспенса. Вместо этого вы услышите их фирменный юмор и внимательность к деталям. Каждый выпуск наполнен уважением к пострадавшим и стремлением понять, почему происходят преступления.

Что вас ждет на записи?

Приходите подготовленными: вас ждет сочетание хтонь и сопереживание, порой перерастающее в слезы от смеха. Подготовьтесь к захватывающим кейсам, неожиданным поворотам сюжета и мемным диалогам ведущих.

Не упустите шанс!

Билеты на это событие разлетаются, как вещественные доказательства! Хватайте их скорее, чтобы не остаться в стороне от уникального театрализованного представления.

Будьте осторожны и будьте счастливы! Ждём ❤️