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Киноафиша Тру-крайм по-татарски! Открытая запись «Дневников Лоры Палны» в Казани

Тру-крайм по-татарски! Открытая запись «Дневников Лоры Палны» в Казани

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Не упустите шанс: открытая запись подкаста «Дневники» в Казани!

Кто в Казани не бывал, тот России не видал. А кто не придёт на открытую запись любимого подкаста, тот рискует пропустить главное событие лета в Татарстане! 16 августа команда «Дневников» впервые приедет на родину медового чак-чака, сочного эчпочмака и других гастрономических легенд.

Уникальная атмосфера вечера

Обещаем преступно интересный и максимально гостеприимный вечер. В программе:

  • Хтонь и интрига
  • Анекдоты от Мити
  • Заразительный смех Маши
  • Мерч и автографы
  • Подкастная магия вживую

Как попасть на мероприятие

Чтобы стать частью этого незабываемого вечера, необходимо зарегистрироваться и приобрести билеты. Не откладывайте покупку, количество мест ограничено!

Казань, мы вас ждём!

Будьте осторожны и будьте счастливы. Казань, ждём всех с нетерпением ♥

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 16 августа
КЦ «Московский» Казань, Академика Королева, 47
19:00 от 1200 ₽

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