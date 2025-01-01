Тру-крайм по-татарски! Открытая запись «Дневников Лоры Палны» в Казани

Кто в Казани не бывал, тот России не видал. А кто не придёт на открытую запись любимого подкаста, тот рискует пропустить главное событие лета в Татарстане! 16 августа команда «Дневников» впервые приедет на родину медового чак-чака, сочного эчпочмака и других гастрономических легенд.
Обещаем преступно интересный и максимально гостеприимный вечер. В программе:
Чтобы стать частью этого незабываемого вечера, необходимо зарегистрироваться и приобрести билеты. Не откладывайте покупку, количество мест ограничено!
Будьте осторожны и будьте счастливы. Казань, ждём всех с нетерпением ♥