Тру-Крайм фест-2 от Medio Modo

На фестивале вас ждут увлекательные лекции от экспертов в области тру-крайм. Мы обсудим самые загадочные и шокирующие аспекты серийных убийств и того, как они отражают—и погружают—общество в атмосферу тревоги и интереса.

Лекторы и их темы

Дмитрий Миронов

Тема: «Серийные убийцы. Мифы и реальность в работе полиции».

С началом популярности антологии Netflix «Монстры», тру-крайм вновь привлекает внимание. На лекции Дмитрий Миронов поднимет важные вопросы:

Действительно ли среди нас так много потенциальных маньяков?

Как жанр тру-крайм влияет на психику людей и преступность?

Как полиция выявляет серийных убийц?

Алексей Решетун

Тема: «Почему мы верим в НЛО?»

Алексей, судебно-медицинский эксперт, поделится опытом в расследовании убийств. Он обсудит, какие виды убийств встречаются в его практике и как эксперты определяют вмешательство в человеческую жизнь. Эти знания помогут понять темную сторону человеческой природы.

Авторы подкаста «Записки Соседа — Маньяка»

В подкасте рассказывается о серийных убийцах и тех, кто избежал правосудия. Авторы погружают зрителей в их психику и стремления, исследуя вопросы:

Кем могли быть эти люди?

Почему они выбрали путь убийств?

Почему их не поймали?

Лекторы в деталях

Дмитрий Миронов — кандидат психологических наук, бывший старший оперуполномоченный по раскрытию убийств, консультант МВД и эксперт федеральных СМИ.

Алексей Решетун — судебно-медицинский эксперт, автор книг, победитель literary конкурса «Здравомыслие-2020» Минздрава России и член Российского союза писателей.

Авторы подкаста:

Антон Мельченков — идейный вдохновитель подкаста, имеющий опыт в тру-крайме и стремящийся делать его уникальным и необычным.

Александр Паутов — соавтор и звукорежиссер, знакомый с миром звука и увлекающийся бегом и кинематографом ужасов.

Возрастное ограничение

Рекомендуемый возраст для зрителей: 18+