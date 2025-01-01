На фестивале вас ждут увлекательные лекции от экспертов в области тру-крайм. Мы обсудим самые загадочные и шокирующие аспекты серийных убийств и того, как они отражают—и погружают—общество в атмосферу тревоги и интереса.
Тема: «Серийные убийцы. Мифы и реальность в работе полиции».
С началом популярности антологии Netflix «Монстры», тру-крайм вновь привлекает внимание. На лекции Дмитрий Миронов поднимет важные вопросы:
Тема: «Почему мы верим в НЛО?»
Алексей, судебно-медицинский эксперт, поделится опытом в расследовании убийств. Он обсудит, какие виды убийств встречаются в его практике и как эксперты определяют вмешательство в человеческую жизнь. Эти знания помогут понять темную сторону человеческой природы.
В подкасте рассказывается о серийных убийцах и тех, кто избежал правосудия. Авторы погружают зрителей в их психику и стремления, исследуя вопросы:
Дмитрий Миронов — кандидат психологических наук, бывший старший оперуполномоченный по раскрытию убийств, консультант МВД и эксперт федеральных СМИ.
Алексей Решетун — судебно-медицинский эксперт, автор книг, победитель literary конкурса «Здравомыслие-2020» Минздрава России и член Российского союза писателей.
Авторы подкаста:
Рекомендуемый возраст для зрителей: 18+