Тру-крайм фест-2
18+
Тру-Крайм фест-2 от Medio Modo

На фестивале вас ждут увлекательные лекции от экспертов в области тру-крайм. Мы обсудим самые загадочные и шокирующие аспекты серийных убийств и того, как они отражают—и погружают—общество в атмосферу тревоги и интереса.

Дмитрий Миронов

Тема: «Серийные убийцы. Мифы и реальность в работе полиции».

С началом популярности антологии Netflix «Монстры», тру-крайм вновь привлекает внимание. На лекции Дмитрий Миронов поднимет важные вопросы:

  • Действительно ли среди нас так много потенциальных маньяков?
  • Как жанр тру-крайм влияет на психику людей и преступность?
  • Как полиция выявляет серийных убийц?

Алексей Решетун

Тема: «Почему мы верим в НЛО?»

Алексей, судебно-медицинский эксперт, поделится опытом в расследовании убийств. Он обсудит, какие виды убийств встречаются в его практике и как эксперты определяют вмешательство в человеческую жизнь. Эти знания помогут понять темную сторону человеческой природы.

Авторы подкаста «Записки Соседа — Маньяка»

В подкасте рассказывается о серийных убийцах и тех, кто избежал правосудия. Авторы погружают зрителей в их психику и стремления, исследуя вопросы:

  • Кем могли быть эти люди?
  • Почему они выбрали путь убийств?
  • Почему их не поймали?

Дмитрий Миронов — кандидат психологических наук, бывший старший оперуполномоченный по раскрытию убийств, консультант МВД и эксперт федеральных СМИ.

Алексей Решетун — судебно-медицинский эксперт, автор книг, победитель literary конкурса «Здравомыслие-2020» Минздрава России и член Российского союза писателей.

  • Антон Мельченков — идейный вдохновитель подкаста, имеющий опыт в тру-крайме и стремящийся делать его уникальным и необычным.
  • Александр Паутов — соавтор и звукорежиссер, знакомый с миром звука и увлекающийся бегом и кинематографом ужасов.

Рекомендуемый возраст для зрителей: 18+

Февраль
1 февраля воскресенье
18:00
Конгрессный центр «Петроконгресс» Санкт-Петербург, Лодейнопольская, 5
от 2500 ₽

