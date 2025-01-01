Приглашаем вас на Тру-Крайм фест-2 от Medio Modo! Это уже второй раз, когда мы устраиваем крупнейшее тру-крайм мероприятие в стране. Мы, сами будучи поклонниками этого жанра, подготовили фестиваль так, как будто готовим его для себя.
На фестивале вас ждут выступления настоящих профессионалов:
Дмитрий Миронов: на лекции "Серийные убийцы. Мифы и реальность в работе полиции" он обсудит:
Алексей Решетун: в лекции "Сохранение тела от древних времён до наших дней" он расскажет о:
Антон Мельченков и Александр Паутов: они обсудят, что движет серийными убийцами, которых так и не поймали. В лекции речь пойдет о намерениях и мотивах этих преступников, а также о том, почему некоторые из них избежали правосудия.
Дмитрий Миронов — кандидат психологических наук, автор диссертации "Психологическое обеспечение раскрытия серийных убийств", эксперт федеральных СМИ.
Алексей Решетун — заслуженный врач, автор научно-популярных книг и победитель литературного конкурса Минздрава России "Здравомыслие-2020".
Соавторы подкаста «Записки соседа-маньяка», Антон Мельченков и Александр Паутов привносят в жанр новый взгляд и интересные идеи.