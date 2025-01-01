Тру-Крайм фест-2: погружение в мир преступлений и расследований

Приглашаем вас на Тру-Крайм фест-2 от Medio Modo! Это уже второй раз, когда мы устраиваем крупнейшее тру-крайм мероприятие в стране. Мы, сами будучи поклонниками этого жанра, подготовили фестиваль так, как будто готовим его для себя.

Выступающие эксперты

На фестивале вас ждут выступления настоящих профессионалов:

Дмитрий Миронов — старший оперуполномоченный московского уголовного розыска, известный охотник на маньяков и кандидат психологических наук.

Алексей Решетун — врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории.

Антон Мельченков и Александр Паутов — соавторы подкаста «Записки соседа-маньяка».

Темы лекций

Дмитрий Миронов: на лекции "Серийные убийцы. Мифы и реальность в работе полиции" он обсудит:

Потенциальное число маньяков среди нас.

Влияние тру-крайм жанра на психику и рост преступности.

Методы, с помощью которых полиция вычисляет преступников.

Алексей Решетун: в лекции "Сохранение тела от древних времён до наших дней" он расскажет о:

Методах, которые используют судебно-медицинские эксперты для исследования тел погибших.

Различных видах убийств, и том, как эксперты идентифицируют следы постороннего вмешательства.

Антон Мельченков и Александр Паутов: они обсудят, что движет серийными убийцами, которых так и не поймали. В лекции речь пойдет о намерениях и мотивах этих преступников, а также о том, почему некоторые из них избежали правосудия.

О лекторах

Дмитрий Миронов — кандидат психологических наук, автор диссертации "Психологическое обеспечение раскрытия серийных убийств", эксперт федеральных СМИ.

Алексей Решетун — заслуженный врач, автор научно-популярных книг и победитель литературного конкурса Минздрава России "Здравомыслие-2020".

Соавторы подкаста «Записки соседа-маньяка», Антон Мельченков и Александр Паутов привносят в жанр новый взгляд и интересные идеи.

