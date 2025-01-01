Меню
Тру-Крайм фест-2: погружение в мир преступлений и расследований

Приглашаем вас на Тру-Крайм фест-2 от Medio Modo! Это уже второй раз, когда мы устраиваем крупнейшее тру-крайм мероприятие в стране. Мы, сами будучи поклонниками этого жанра, подготовили фестиваль так, как будто готовим его для себя.

Выступающие эксперты

На фестивале вас ждут выступления настоящих профессионалов:

  • Дмитрий Миронов — старший оперуполномоченный московского уголовного розыска, известный охотник на маньяков и кандидат психологических наук.
  • Алексей Решетун — врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории.
  • Антон Мельченков и Александр Паутов — соавторы подкаста «Записки соседа-маньяка».

Темы лекций

Дмитрий Миронов: на лекции "Серийные убийцы. Мифы и реальность в работе полиции" он обсудит:

  • Потенциальное число маньяков среди нас.
  • Влияние тру-крайм жанра на психику и рост преступности.
  • Методы, с помощью которых полиция вычисляет преступников.

Алексей Решетун: в лекции "Сохранение тела от древних времён до наших дней" он расскажет о:

  • Методах, которые используют судебно-медицинские эксперты для исследования тел погибших.
  • Различных видах убийств, и том, как эксперты идентифицируют следы постороннего вмешательства.

Антон Мельченков и Александр Паутов: они обсудят, что движет серийными убийцами, которых так и не поймали. В лекции речь пойдет о намерениях и мотивах этих преступников, а также о том, почему некоторые из них избежали правосудия.

О лекторах

Дмитрий Миронов — кандидат психологических наук, автор диссертации "Психологическое обеспечение раскрытия серийных убийств", эксперт федеральных СМИ.

Алексей Решетун — заслуженный врач, автор научно-популярных книг и победитель литературного конкурса Минздрава России "Здравомыслие-2020".

Соавторы подкаста «Записки соседа-маньяка», Антон Мельченков и Александр Паутов привносят в жанр новый взгляд и интересные идеи.

Дополнительная информация

  • Возрастное ограничение: 18+

Купить билет на выставка Тру-крайм фест-2

Февраль
28 февраля суббота
18:00
Измайлово Бета Москва, Измайловское ш., 71, корп. 2Б
от 2500 ₽

