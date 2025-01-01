Меню
Тройной Stand Up
Киноафиша Тройной Stand Up

Тройной Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Тройной Stand Up: комедия в лучших традициях

Филиал Комедии приглашает на шоу «Тройной Stand Up», где стендап комики демонстрируют свой профессионализм и амбиции. Это уникальная возможность увидеть выступления лучших комиков, которые активно участвуют в телевидении, интернет-проектах и крупных стендап-фестивалях.

Непередаваемая атмосфера

Шоу обещает погрузить вас в живую атмосферу комедии, где каждый зритель сможет ощутить всю силу юмора от опытных комиков, представляющих как Казань, так и другие города России. Не упустите шанс стать свидетелем их блестящих выступлений и услышать самые свежие шутки!

Билеты на стендап

Приобретите билеты и приготовьтесь к тройному удовольствию от ярких и остроумных монологов. Шоу «Тройной Stand Up» станет настоящим праздником для любителей комедии!

Купить билет на концерт Тройной Stand Up

Октябрь
Ноябрь
12 октября воскресенье
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽
19 октября воскресенье
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽
26 октября воскресенье
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽
2 ноября воскресенье
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽

