Троянцы
Киноафиша Троянцы

Спектакль Троянцы

Преисполненный величия и суровой красоты оперный эпос 12+
Режиссер Яннис Коккос
Продолжительность 5 час 5 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера Гектора Берлиоза «Троянцы» в Мариинском театре

Не упустите возможность увидеть грандиозное музыкальное событие — оперу «Троянцы» Гектора Берлиоза, основанную на знаменитой «Энеиде» Вергилия. Это произведение представляет собой величественное полотно, в котором разворачиваются не только судьбы царей, но и целых народов.

Язык постановки

Опера исполняется на французском языке и сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках, что сделает восприятие сюжета доступным для всех зрителей.

Монументальность и масштаб

«Троянцы» — это не просто опера, а истинный шедевр романтического жанра. Партитура насыщена мощными хорами и ансамблями, требующими значительного количества артистов на сцене. Гимны, марши и шествия создают атмосферу грандиозности и драмы.

Режиссер и сценография

Режиссером и сценографом этой постановки выступил Яннис Коккос, выдающийся француз греческого происхождения. Он обновил свой спектакль, который был впервые представлен в 2003 году в театре Шатле в рамках празднования двухсотлетия Берлиоза в Париже. Стильная и лаконичная сценография, в которой центральным элементом является огромное зеркало, усиливает впечатление от происходящего на сцене, отражая грандиозные события и придавая им еще больше величия.

Сотрудничество с Большим театром Женевы

Постановка осуществляется в сотрудничестве с Большим театром Женевы, что добавляет дополнительный уровень статуса и качества к этому выдающемуся произведению.

Не пропустите шанс стать частью этого театрального чуда и погрузиться в мир «Троянцев», где музыка и драма сливаются воедино!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
17:00 от 1650 ₽

Фотографии

Троянцы Троянцы Троянцы

