Спектакль Троя

Балет по мотивам сюжетов Древней Греции

Театр танца «Солнечный бестселлер» представляет балет в двух актах, основанный на легендах и мифах Древней Греции. В этой увлекательной постановке зрители смогут встретиться с известными древнегреческими героями и узнать о их захватывающих приключениях.

Спектакль обещает стать настоящим подарком для любителей классического танца и мифологии. Музыкальное сопровождение и хореография, выполненные на высоком уровне, создадут уникальную атмосферу и передадут дух древности.

Приходите в камерный музыкальный театр им. В. Степанова (ДК Сормово) и окунитесь в мир величественной Греции через призму искусства танца.