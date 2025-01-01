Фестиваль «Тропою Предков»: встречаем зимнее солнцестояние!

Приглашаем вас на ежегодный фолк-фестиваль «Тропою Предков», который пройдет в клубе Glastonberry 20 декабря! Этот праздник призван наполнить ваши сердца позитивным зарядом и оставить незабываемые воспоминания на целый год.

Лучшие исполнители фолк-метала

На сцене фестиваля выступят самые яркие представители фолк-метал направления в России. Вас ждет захватывающее звучание и энергетика, которая зарядит хорошим настроением!

Сврга - мощный звук и мелодии, способные унести в мир древних сказаний.

Хрен - уникальная подача традиционных мелодий с современным акцентом.

Калевала - погружение в фольклорные мотивы с яркими ритмами.

Огонь Палатина - завораживающее сочетание стихии и музыки.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых музыкантов и единомышленников, разделяющих любовь к фолк-музыке. Работы исполнительных коллективов освежат ваш музыкальный слух и помогут ощутить уникальную атмосферу праздника!

Мы гарантируем, что «Тропою Предков» станет для вас не просто концертом, а настоящим праздником, где каждый найдет что-то для себя.