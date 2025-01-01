Меню
Тронутый. Как возник русский театр
Киноафиша Тронутый. Как возник русский театр

Спектакль Тронутый. Как возник русский театр

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля об истории театра

Театральный мир готовится к важному событию — премьере спектакля Чакчи Фросноккерса (Дмитрий Петров) под названием «Тронутый. Как возник русский театр». Это произведение, основанное на киносценарии Булата Окуджавы и Ольги Арцимович «Мы любили Мельпомену», до сих пор не обретало сценической жизни.

Сюжет и исторический контекст

Спектакль погружает зрителей в события трехсотлетней давности. Мы увидим, как молодой ярославский купец Федор Волков решает открыть театр в деревянном амбаре. Его инициатива привела к революционным изменениям в русской культуре, и именно Волкова можно считать «отцом русского театра». Приехав в Петербург по приглашению Императрицы Елизаветы, он вдохновляет окружающих страстью к искусству и создает первый профессиональный русский театр.

Команда спектакля

В спектакле работают талантливые профессионалы:

  • Художник-постановщик: Ульяна Елизарова
  • Художник по костюмам: Наталья Стрельцова
  • Художник-технолог: Тимофей Елизаров
  • Художник-конструктор: Игорь Баянов
  • Художник по свету: Виктория Фадеева
  • Звук: Полина Лесникова
  • Продюсер: Анна Ласкина
  • Исполнительный продюсер: Алиса Хворостян

Интересные факты

Спектакль поднимает вопросы о театре и его роли в жизни общества. Завораживающее свидетельство о том, как искусство может менять судьбы людей и развивать культуру. «Тронутый» станет не только драмой, но и захватывающим путешествием в историю русского театра.

Не упустите возможность стать частью этого культурного события и погрузиться в атмосферу эпохи, когда театр только начинал свой путь в России!

Режиссер
Чакчи Фросноккерс
В ролях
Михаил Арефьев
Игорь Баянов
Владислав Романов
Николай Журавлев
Маргарита Кольцова

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

У ковчега в восемь
12+
Драма
У ковчега в восемь
7 сентября в 19:00 Мастерская
от 900 ₽
Два портрета
16+
Премьера Драма
Два портрета
23 декабря в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Карлик Нос
6+
Детский Кукольный
Карлик Нос
19 ноября в 11:00 Театр сказки
от 600 ₽
