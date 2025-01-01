Спектакль Тронутый. Как возник русский театр

Премьера спектакля об истории театра

Театральный мир готовится к важному событию — премьере спектакля Чакчи Фросноккерса (Дмитрий Петров) под названием «Тронутый. Как возник русский театр». Это произведение, основанное на киносценарии Булата Окуджавы и Ольги Арцимович «Мы любили Мельпомену», до сих пор не обретало сценической жизни.

Сюжет и исторический контекст

Спектакль погружает зрителей в события трехсотлетней давности. Мы увидим, как молодой ярославский купец Федор Волков решает открыть театр в деревянном амбаре. Его инициатива привела к революционным изменениям в русской культуре, и именно Волкова можно считать «отцом русского театра». Приехав в Петербург по приглашению Императрицы Елизаветы, он вдохновляет окружающих страстью к искусству и создает первый профессиональный русский театр.

Команда спектакля

В спектакле работают талантливые профессионалы:

Художник-постановщик: Ульяна Елизарова

Художник по костюмам: Наталья Стрельцова

Художник-технолог: Тимофей Елизаров

Художник-конструктор: Игорь Баянов

Художник по свету: Виктория Фадеева

Звук: Полина Лесникова

Продюсер: Анна Ласкина

Исполнительный продюсер: Алиса Хворостян

Интересные факты

Спектакль поднимает вопросы о театре и его роли в жизни общества. Завораживающее свидетельство о том, как искусство может менять судьбы людей и развивать культуру. «Тронутый» станет не только драмой, но и захватывающим путешествием в историю русского театра.

Не упустите возможность стать частью этого культурного события и погрузиться в атмосферу эпохи, когда театр только начинал свой путь в России!