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Тролли — шоу мыльных пузырей
Билеты от 1900₽
Киноафиша Тролли — шоу мыльных пузырей

Спектакль Тролли — шоу мыльных пузырей

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Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Детское шоу мыльных пузырей в Павильоне №11 «Казахстан»

Приглашаем вас на уникальное и завораживающее шоу мыльных пузырей, которое пройдет в Павильоне №11 «Казахстан» на ВДНХ. Это событие станет настоящим праздником для всей семьи и подарит незабываемые эмоции зрителям всех возрастов.

Что вас ждет?

Шоу мыльных пузырей — это не просто развлечение, а настоящее искусство. Вы увидите восхитительные трюки, когда мыльные пузыри принимают удивительные формы и цвета. В программе выступления — уникальные номера, в которых пузырьки «оживают» и взаимодействуют с артистами. Это мероприятие позволит вам погрузиться в мир волшебства и фантазии.

Не упустите шанс!

Это шоу — отличная возможность провести время с близкими и насладиться волшебным миром мыльных пузырей. Заботьтесь о своих эмоциях и приходите на представление, которое останется в вашей памяти надолго!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
15:00 от 1900 ₽

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