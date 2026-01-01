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Тролль гнет ель
Киноафиша Тролль гнет ель

Тролль гнет ель

16+
Возраст 16+

О концерте

Лучшие хиты группы Тролль Гнёт Ель

Группа «Тролль Гнёт Ель» — классики отечественного фолк-рока на стыке с фолк-металом. В их активе 10 студийных альбомов и около полутора тысяч концертов как в России, так и за границей. Каждое выступление — это яркий праздник, где зрители могут активно участвовать в слэме и танцевать.

В программе концерта «The Best of» вы сможете услышать лучшие композиции из всех альбомов за 25 лет. Это событие понравится не только поклонникам фолк-рока и фолк-металла, но и тем, кто ценит энергичные выступления!

Новый альбом «Трюлле»

Не упустите возможность стать свидетелями долгожданного, 11-го по счёту альбома от корифеев жанра из Северной столицы. Новый альбом «Трюлле» порадует как опытных почитателей творчества группы, так и новых слушателей. Он подарит разнообразие и многообразие, сохраняет оригинальный дух «ТГЕ».

Группа углубилась в северный фолк и поэкспериментировала с сочетаниями жанров, добавив музыкальные сюрпризы. Про хмеле-хороводную тему они тоже не забыли! Этот альбом обещает стать столь же любимым и цитируемым, как и его предшественники.

Не пропустите презентацию нового альбома и присоединяйтесь к обсуждениям! Увидимся на концерте!

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Танцы минус
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28 сентября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
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