Тролль гнет ель: юбилейный тур классиков фолк-рока

Группа «Тролль гнет ель» — это настоящая легенда отечественного фолк-рока, на стыке с фолк-металом. С момента своего основания в 1995 году коллектив записал 10 студийных альбомов и провел около полутора тысяч концертов как в России, так и за границей. Каждый концерт группы — это яркий праздник, где ноги сами пускаются в пляс, а зрители остаются под впечатлением еще долго после завершения выступления.

Лучшее за 25 лет

В новом туре 2025-2026 годов «Тролль гнет ель» представит программу «The Best of». Это уникальная возможность насладиться избранными композициями из всех 10 альбомов, которые стали знаковыми для поклонников группы. Вы сможете услышать не только хиты, но и возможно, давно забытые песни, которые вновь порадуют слух зрителей.

Не упустите шанс стать частью музыкального праздника с неповторимой атмосферой и живой энергией. Концерты «ТГЕ» — это не просто прослушивание музыки, это настоящая народная феерия, которая гарантирует высокую эмоциональную отдачу и незабываемые впечатления!