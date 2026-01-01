Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тролль гнет ель
Киноафиша Тролль гнет ель

Тролль гнет ель

18+
Возраст 18+

О концерте

Тролль гнет ель: юбилейный тур классиков фолк-рока

Группа «Тролль гнет ель» — это настоящая легенда отечественного фолк-рока, на стыке с фолк-металом. С момента своего основания в 1995 году коллектив записал 10 студийных альбомов и провел около полутора тысяч концертов как в России, так и за границей. Каждый концерт группы — это яркий праздник, где ноги сами пускаются в пляс, а зрители остаются под впечатлением еще долго после завершения выступления.

Лучшее за 25 лет

В новом туре 2025-2026 годов «Тролль гнет ель» представит программу «The Best of». Это уникальная возможность насладиться избранными композициями из всех 10 альбомов, которые стали знаковыми для поклонников группы. Вы сможете услышать не только хиты, но и возможно, давно забытые песни, которые вновь порадуют слух зрителей.

Не упустите шанс стать частью музыкального праздника с неповторимой атмосферой и живой энергией. Концерты «ТГЕ» — это не просто прослушивание музыки, это настоящая народная феерия, которая гарантирует высокую эмоциональную отдачу и незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт Тролль гнет ель

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
20:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 1900 ₽

Фотографии

Тролль гнет ель Тролль гнет ель

В ближайшие дни

Стендап-концерт Виктории Складчиковой
18+
Юмор
Стендап-концерт Виктории Складчиковой
20 марта в 20:00 Студенческий дворец культуры РГАТУ
от 1500 ₽
Монах Авель. Вечная любовь
6+
Классическая музыка
Монах Авель. Вечная любовь
23 апреля в 19:00 Рязанская филармония
от 2000 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах
24 мая в 18:00 Муниципальный культурный центр
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше