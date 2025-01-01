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Тролль гнет ель
Киноафиша Тролль гнет ель

Тролль гнет ель

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лучшие Хиты от «Тролль Гнёт Ель»

«Тролль Гнёт Ель» — это не просто группа, а настоящая икона отечественного фолк-рока, которая радует своих поклонников уже четверть века. С момента своего основания в 1996 году коллектив завоевал сердца слушателей благодаря уникальному стилю, который сочетает элементы фолк-рока и фолк-метала.

Достижения и Праздник Музыки

В активе «ТГЕ» 10 студийных альбомов и около полутора тысяч концертов как в России, так и за ее пределами. Каждый их концерт — это настоящее событие, где зрители погружаются в атмосферу веселья и танцев. Неудивительно, что на утро после выступления многие ощущают последствия незабываемого слэма, а горло болит от восторженных криков.

Тур «2025-2026» и Программа «The Best of»

Скоро на сцену выходит новый тур «2025-2026», в рамках которого «ТГЕ» представит программу «The Best of». Это уникальная возможность насладиться лучшими треками из всех 10 альбомов, выпущенных за 25 лет, и пережить самые яркие моменты творческой карьеры группы.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Билеты на концерты «Тролль Гнёт Ель» уже в продаже. Убедитесь, что вы готовы к незабываемым эмоциям и отличной музыке, которая заставит ваши ноги танцевать, а сердце биться быстрее!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 26 сентября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Тролль гнет ель Тролль гнет ель

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