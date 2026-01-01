Trofim Grann. Презентация альбома «Глубоко наедине»

Презентация нового альбома Trofim Grann в клубе «Свобода»

Клуб «Свобода» ждет всех любителей музыки на особенный вечер — презентацию нового альбома Trofim Grann под названием «Глубоко наедине». Этот концерт обещает быть незабываемым, ведь артист исполнит как новые композиции, так и уже полюбившиеся треки и стихи.

На концерте вы сможете быть первыми, кто услышит новые песни вживую. Атмосфера этого вечера будет насыщена интимностью и глубокими размышлениями о душе, что особенно оценят те, кто любит искреннюю музыку.

«Я тебя разгадал, и ты меня тоже». С такими словами Trofim Grann приглашает вас на свой большой концерт в Москве. «Это будет вечер вашей души и моей, жду тебя», — добавил он.