Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Trofim Grann. Презентация альбома «Глубоко наедине»
Билеты от 1200₽
Киноафиша Trofim Grann. Презентация альбома «Глубоко наедине»

Trofim Grann. Презентация альбома «Глубоко наедине»

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте

Презентация нового альбома Trofim Grann в клубе «Свобода»

Клуб «Свобода» ждет всех любителей музыки на особенный вечер — презентацию нового альбома Trofim Grann под названием «Глубоко наедине». Этот концерт обещает быть незабываемым, ведь артист исполнит как новые композиции, так и уже полюбившиеся треки и стихи.

На концерте вы сможете быть первыми, кто услышит новые песни вживую. Атмосфера этого вечера будет насыщена интимностью и глубокими размышлениями о душе, что особенно оценят те, кто любит искреннюю музыку.

«Я тебя разгадал, и ты меня тоже». С такими словами Trofim Grann приглашает вас на свой большой концерт в Москве. «Это будет вечер вашей души и моей, жду тебя», — добавил он.

Купить билет на концерт Trofim Grann. Презентация альбома «Глубоко наедине»

Помощь с билетами
Май
20 мая среда
20:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
0+
Юмор
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
4 апреля в 13:00 Still Standup Moscow
от 1890 ₽
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
0+
Юмор
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
21 марта в 13:00 Still Standup Moscow
от 1890 ₽
Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
24 марта в 20:00 Punch & Judy
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше