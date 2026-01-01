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Troe
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Troe

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Билеты от 1800₽

О концерте

Концерт джаз-проекта TROE в «Море Музыки»

В пространстве «Море Музыки» пройдет концерт джаз-проекта TROE. Группа создает современную авторскую музыку, соединяя джазовую импровизацию, минималистичную неоклассику и рок-звучание. В составе трио - рояль, саксофон и ударные.

Экспериментальный джаз для истинных ценителей

Концерт будет интересен любителям экспериментального джаза и разнообразных музыкальных жанров. TROE зарекомендовали себя как один из самых прослушиваемых джазовых проектов в России.

Дебютный альбом и новые треки

Весной 2026 года группа отправилась в свой первый гастрольный тур по России, в рамках которого они презентовали дебютный альбом «Keep the Light On». На предстоящем концерте музыканты представят свои лучшие композиции и новые треки, которые войдут во второй альбом.

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Сентябрь
26 сентября суббота
20:00
Пространство «Море музыки» Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
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