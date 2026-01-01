Оповещения от Киноафиши
Концерт современного джазового трио Troe

В Новосибирской Специальной Музыкальной Школе выступит современное джазовое трио Troe. Музыканты создают уникальное звучание, сочетая элементы джазовой импровизации, минималистичной неоклассики и энергии рок-н-ролла. Это делает их концерты особенно яркими и запоминающимися.

Troe — один из самых популярных джазовых коллективов в России, исполняющий музыку собственного сочинения. Их проект привлекает внимание не только своими запоминающимися мелодиями, но и мощным сценическим звучанием. Релизы группы стабильно занимают высокие позиции в российских джазовых чартах на крупных стриминговых платформах.

В состав группы входят рояль, саксофон и ударные, что создает неповторимый звук. Название коллектива — аббревиатура, объединяющая названия родных городов участников: Таганрога, Рахьи и Орла (Taganrog-Rakhya-Oryol).

Группа быстро завоевала популярность среди слушателей, и их релизы регулярно возглавляют джазовые чарты и плейлисты Яндекс.Музыки, VK Музыки, «Звука» и Spotify. Troe — постоянные участники и награжденные на таких значимых событиях, как Усадьба Jazz и Московский джазовый фестиваль.

Весенний тур станет особенно значимым для коллектива: они не только исполнят композиции из дебютного альбома, но и представят новую концертную программу. Кроме того, поклонники смогут впервые приобрести виниловую пластинку «Keep the light on».

В других городах
Март
Апрель
13 марта пятница
19:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1500 ₽
1 апреля среда
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1400 ₽
4 апреля суббота
19:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 1600 ₽
8 апреля среда
19:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 1000 ₽
9 апреля четверг
19:30
ДК железнодорожников (Юдино) Казань, пос. Юдино, Ильича, 1, корп. 1
от 1200 ₽

