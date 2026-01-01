Концерт современного джазового трио Troe

В Новосибирской Специальной Музыкальной Школе выступит современное джазовое трио Troe. Музыканты создают уникальное звучание, сочетая элементы джазовой импровизации, минималистичной неоклассики и энергии рок-н-ролла. Это делает их концерты особенно яркими и запоминающимися.

Troe — один из самых популярных джазовых коллективов в России, исполняющий музыку собственного сочинения. Их проект привлекает внимание не только своими запоминающимися мелодиями, но и мощным сценическим звучанием. Релизы группы стабильно занимают высокие позиции в российских джазовых чартах на крупных стриминговых платформах.

В состав группы входят рояль, саксофон и ударные, что создает неповторимый звук. Название коллектива — аббревиатура, объединяющая названия родных городов участников: Таганрога, Рахьи и Орла (Taganrog-Rakhya-Oryol).

Группа быстро завоевала популярность среди слушателей, и их релизы регулярно возглавляют джазовые чарты и плейлисты Яндекс.Музыки, VK Музыки, «Звука» и Spotify. Troe — постоянные участники и награжденные на таких значимых событиях, как Усадьба Jazz и Московский джазовый фестиваль.

Весенний тур станет особенно значимым для коллектива: они не только исполнят композиции из дебютного альбома, но и представят новую концертную программу. Кроме того, поклонники смогут впервые приобрести виниловую пластинку «Keep the light on».