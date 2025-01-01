Меню
Трое в парке, не считая собаки
12+
О концерте/спектакле

Геннадий Хазанов, Ольга Остроумова в увлекательной истории любви

Спектакль «Трое в парке, не считая собаки» — это увлекательная история о любви, мечтах и неудачных попытках найти подход к сердцу. Главные герои: Он, Она, его сестра и... Персик. Каждая встреча в этом спектакле полна ощущений и эмоций.

Сюжет

Он — чертовски привлекателен, а Она — просто неотразима. Их первый диалог начинается в сквере, где Он решается заговорить первыми. Но в ответ тишина. Она не отвечает, Он шутит, но она не смеется. Так начинается их запутанная история, полная неожиданных поворотов.

Он любит её, а Она привязана к своему мопсу по имени Персик. Эту ситуацию Он должен преодолеть, завоёвывая расположение своей любимой. Она — его мечта, и как бы сложно это ни казалось, Он готов совершать подвиги ради неё.

Основные темы

Спектакль затрагивает важные темы: как невероятные мечты могут стать реальностью, если лишь достаточно смелости сделать первый шаг. Каждому из нас знакомо чувство, когда нужно бороться за своё счастье.

Творческая группа

Режиссёр спектакля — Леонид Трушкин, который знаменит своими глубокими и эмоциональными постановками. В главных ролях: Ольга Остроумова, Геннадий Хазанов и Марина Иванова — талантливые актёры, каждый из которых привнесёт в свою роль неповторимый шарм и индивидуальность.

Не упустите возможность увидеть этот живой и трогательный спектакль, который заставит задуматься о ценности настоящих чувств и искренности в отношениях.

В ролях
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов
Ольга Остроумова
Ольга Остроумова

Ноябрь
17 ноября понедельник
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 700 ₽

