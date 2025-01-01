Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Трое в лодке, не считая собаки
Киноафиша Трое в лодке, не считая собаки

Спектакль Трое в лодке, не считая собаки

Постановка
Глобус 18+
Возраст 18+

О спектакле

Театр «Глобус» представляет: «Трое в лодке, не считая собаки» по мотивам знаменитого произведения Джерома К. Джерома

В Театре «Глобус» состоится спектакль по мотивам знаменитого произведения Джерома К. Джерома. «Трое в лодке, не считая собаки» — это комедия, наполненная ироничными наблюдениями о кризисе мужчин среднего возраста. Спектакль знакомит зрителей с непростой, но увлекательной лодочной прогулкой по реке Темзе от Кингстона до Оксфорда.

О чем спектакль?

Три обаятельных англичанина отправляются в путь, надеясь забыть о тяготах городской жизни. Однако природа подкидывает им неожиданные сюрпризы. Зрители смогут насладиться не только легким сюжетом, но и интересными историями о духах рек, королях и утопленницах. Этот спектакль предложит новую версию истории Англии и заставит задуматься о вечных вопросах человеческих взаимоотношений.

Интересные факты

Спектакль стал результатом творческой работы режиссера и актера Дениса Казанцева, который привнес свой уникальный взгляд на классическое произведение. «Трое в лодке, не считая собаки» — отличное решение для тех, кто предпочитает комедии с элементами познавательного контента. Этот спектакль обещает стать не только развлекательным, но и обогащающим опытом для всех зрителей.

Купить билет на спектакль Трое в лодке, не считая собаки

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
2 января пятница
17:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽
18 февраля среда
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽

Фотографии

Трое в лодке, не считая собаки Трое в лодке, не считая собаки Трое в лодке, не считая собаки Трое в лодке, не считая собаки Трое в лодке, не считая собаки Трое в лодке, не считая собаки Трое в лодке, не считая собаки Трое в лодке, не считая собаки Трое в лодке, не считая собаки

В ближайшие дни

Тщетная предосторожность
6+
Балет
Тщетная предосторожность
8 февраля в 13:00 НОВАТ
от 1500 ₽
Одолжите тенора
16+
Комедия Премьера Музыка
Одолжите тенора
13 декабря в 15:00 Новосибирский дом актера
от 500 ₽
Щелкунчик
6+
Балет
Щелкунчик
26 декабря в 19:00 НОВАТ
от 3500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше