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Трое в лодке, не считая собаки
Билеты от 1200₽
Киноафиша Трое в лодке, не считая собаки

Спектакль Трое в лодке, не считая собаки

Постановка
Вернадского 13 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Театральные приключения на Темзе: «Трое в лодке, не считая собаки»

Погрузитесь в увлекательное путешествие с тремя джентльменами, которые решают сменить обстановку и отправляются в небольшое путешествие вверх по Темзе. Не забыв прихватить своего верного пса, они сталкиваются с множеством удивительных приключений, насыщенных английским юмором и сценическим хулиганством.

История создания

Этот комедийный роман, написанный Джеромом К. Джеромом, изначально не задумывался как юмористический. Автор планировал создать «рассказ о Темзе», описывающий её историю, живописные пейзажи и достопримечательности. Однако в итоге получилась совершенно другая история, полная остроумных диалогов и забавных ситуаций.

Что вас ждет на спектакле?

Как ведут себя «городские» мужчины на природе? О чем они говорят, когда оставляют за спиной городской шум? Зачем нужен отпуск, и, в конце концов, при чем тут собака? Если вы ищете заряд хорошего настроения и хотите насладиться легким и веселым театральным представлением, не упустите возможность посетить наш спектакль.

Приходите и узнайте, как классика английской литературы оживает на сцене!

Режиссер
Данила Алексеев
В ролях
Александр Смирнов
Константин Курочкин
Павел Симонов
Наталья Небалуева
Полина Шитова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
19:00 от 1200 ₽

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