Спектакль Трое в лодке, не считая собаки

Театральные приключения на Темзе: «Трое в лодке, не считая собаки»

Погрузитесь в увлекательное путешествие с тремя джентльменами, которые решают сменить обстановку и отправляются в небольшое путешествие вверх по Темзе. Не забыв прихватить своего верного пса, они сталкиваются с множеством удивительных приключений, насыщенных английским юмором и сценическим хулиганством.

История создания

Этот комедийный роман, написанный Джеромом К. Джеромом, изначально не задумывался как юмористический. Автор планировал создать «рассказ о Темзе», описывающий её историю, живописные пейзажи и достопримечательности. Однако в итоге получилась совершенно другая история, полная остроумных диалогов и забавных ситуаций.

Что вас ждет на спектакле?

Как ведут себя «городские» мужчины на природе? О чем они говорят, когда оставляют за спиной городской шум? Зачем нужен отпуск, и, в конце концов, при чем тут собака? Если вы ищете заряд хорошего настроения и хотите насладиться легким и веселым театральным представлением, не упустите возможность посетить наш спектакль.

Приходите и узнайте, как классика английской литературы оживает на сцене!