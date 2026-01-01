Спектакль по повести Аркадия Аверченко в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина рад представить спектакль «Трое против здравого смысла», основанный на повести Аркадия Аверченко «Подходцев и двое других». Эта юмористическая история о трех холостяках — Подходцеве, Громове и Клинкове — перенесет зрителей в Санкт-Петербург начала XX века.

О сюжете

Главные герои ведут беззаботную жизнь: они проучивают жадного нувориша, влюбляются не в тех и живут громко и весело. Эта история отражает атмосферу юности, полную легкости, свободы и неосознанного счастья.

Аркадий Аверченко и его мир

Аверченко, известный как «Король смеха», умело сочетал юмор с философским подтекстом. Его произведения полны глубоких размышлений, которые легко воспринимаются благодаря ярким и запоминающимся персонажам. В этой повести смех соседствует с грустью, что делает ее столь актуальной и в наши дни.

Место проведения

Спектакль идет на площадке «На крыше», где легкость повествования идеально сочетается с атмосферой свободы и открытости. Это место, откуда до неба рукой подать, создает уникальную обстановку для авантюрной истории о людях, которые знают, как жить на полную катушку.

Не упустите возможность насладиться этой увлекательной постановкой, которая понравится любителям философского юмора и искренних житейских историй.