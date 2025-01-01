Меню
Troe. Презентация новой программы
Билеты от 1000₽
Troe. Презентация новой программы

Troe. Презентация новой программы

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новая программа группы TROE в клубе «16 ТОНН»

Группа TROE представит свою новую программу в клубе «16 ТОНН» в Москве. Это событие обещает стать одним из самых запоминающихся концертов весны!

О группе TROE

TROE — это творческое объединение, которое в последние годы завоевало популярность благодаря своему уникальному стилю, сочетающему современные музыкальные направления с традиционными мелодиями. Их произведения пронизаны искренностью и эмоциональностью, что находит отклик у широкой аудитории.

Что ждать от нового шоу?

На концерте слушатели смогут насладиться не только уже известными хитами группы, но и новыми композициями, которые войдут в предстоящий альбом. Каждое выступление TROE — это настоящая музыкальная палитра, наполненная разнообразием жанров и яркими визуальными элементами.

Интересные факты

  • Группа активно сотрудничает с современными художниками и дизайнерами, создавая уникальные сценические решения.
  • TROE выступала на крупнейших музыкальных фестивалях страны и за ее пределами, где демонстрировала свою творческую харизму.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Билеты можно приобрести на сайте клуба «16 ТОНН».

Купить билет на концерт

Расписание

22 апреля
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1000 ₽

