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Трое на качелях
Киноафиша Трое на качелях

Спектакль Трое на качелях

Мистическая комедия с внешними признаками стимпанка
Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия и трагедия в одном действии

Луиджи Лунари, драматург и критик ХХ века, создает уникальную пьесу, в которой итальянский юмор и фарс переплетаются с трагизмом греческой драмы и психологизмом русского театра.

Пять часов вечера — время, когда всё меняется
Три незнакомых человека, каждый со своими делами, встречаются в одном месте в пять часов вечера — время, привычное для деловых встреч. Однако ни один из них не предвосхищает, что эта случайная встреча обернется настоящим испытанием.

Место, где встречаются реальность и миф
Они попадают в одну и ту же комнату, имеющую три разных адреса, но ни один из них не является правильным. Это место оказывается не просто домом, а неким промежутком между жизнью и смертью — адом и раем, чистилищем.

Путешествие героев к осознанию
Персонажи начинают понимать, что оказались в ловушке, и каждое их действие может повлиять на их будущее. Спектакль ставит перед зрителями важный вопрос: что скрывают эти пересекающиеся пути и как каждый из нас может оказаться в месте, где реальность переплетается с мифом?

Режиссер
Арсений Мыцык
Арсений Мыцык
В ролях
Роман Зайдуллин
Булат Шамсутдинов
Анна Захарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Трое на качелях Трое на качелях Трое на качелях Трое на качелях

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