Спектакль Трое на качелях

Комедия и трагедия в одном действии

Луиджи Лунари, драматург и критик ХХ века, создает уникальную пьесу, в которой итальянский юмор и фарс переплетаются с трагизмом греческой драмы и психологизмом русского театра.

Пять часов вечера — время, когда всё меняется

Три незнакомых человека, каждый со своими делами, встречаются в одном месте в пять часов вечера — время, привычное для деловых встреч. Однако ни один из них не предвосхищает, что эта случайная встреча обернется настоящим испытанием.

Место, где встречаются реальность и миф

Они попадают в одну и ту же комнату, имеющую три разных адреса, но ни один из них не является правильным. Это место оказывается не просто домом, а неким промежутком между жизнью и смертью — адом и раем, чистилищем.

Путешествие героев к осознанию

Персонажи начинают понимать, что оказались в ловушке, и каждое их действие может повлиять на их будущее. Спектакль ставит перед зрителями важный вопрос: что скрывают эти пересекающиеся пути и как каждый из нас может оказаться в месте, где реальность переплетается с мифом?