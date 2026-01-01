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Трое на качелях
Киноафиша Трое на качелях

Спектакль Трое на качелях

Продолжительность 2 часа

О спектакле

Неожиданная встреча: три судьбы, одна точка пересечения

Трое незнакомых друг с другом людей оказываются в одном месте, где их жизни переплетаются. Время, место и обстоятельства заставляют их взаимодействовать, несмотря на разницу в характерах и судьбах. Но как они будут справляться с тем, что их связывает, и что им предстоит узнать друг о друге? История, полная неожиданных поворотов, юмора и глубоких размышлений о жизни.

О героях:

Каждый из персонажей — уникальная личность, со своими взглядами и историями. Они оказываются в одном месте по воле случая, и зрители будут следить, как развиваются их отношения, какие конфликты возникнут и как они смогут понять друг друга.

Почему стоит посмотреть:

Спектакль сочетает в себе элементы комедийного и драматического жанра, предлагая зрителям не только смех и легкость, но и философские размышления о жизни и человеческих отношениях.

Режиссер
Сергей Астахов
В ролях
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Илья Носков
Илья Носков
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Надежда Тегунова

Фотографии

Трое на качелях Трое на качелях Трое на качелях Трое на качелях Трое на качелях Трое на качелях Трое на качелях Трое на качелях Трое на качелях
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