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Трое мужчин и один шедевр
Киноафиша Трое мужчин и один шедевр

Спектакль Трое мужчин и один шедевр

16+
Режиссер Дмитрий Петрунь
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля о легендарном Голливудском фильме в «Балтийском доме»

30 мая 2025 года на сцене театра «Балтийский дом» состоится премьера спектакля по пьесе Рона Хатчинсона «Лунный свет и магнолии» – захватывающей истории о создании великого фильма.

Сюжет спектакля «Трое мужчин и один шедевр»

За кулисами мирового кинематографа происходят не менее захватывающие события, чем на экране. История создания шедевра, который навсегда вошел в золотой фонд Голливуда, оживет на сцене «Балтийского дома».

«Унесённые ветром» – фильм, который покорил мир, получил восемь премий «Оскар» и до сих пор считается одним из самых кассовых в истории. Но немногие знают, что работа над сценарием проходила в экстремальных условиях, а судьба картины висела на волоске.

В 1939 году продюсер Дэвид Селзник принимает отчаянное решение: остановить съёмки фильма и за считанные дни полностью переписать сценарий. Времени – всего пять дней. В команде – сценарист Бен Хект, который даже не читал книгу Маргарет Митчелл, и режиссёр Виктор Флеминг, срочно вызванный с площадки «Волшебника страны Оз». Смогут ли они справиться с этой авантюрой? Их творческая кухня – настоящая буря эмоций, идей и споров, которая привела к рождению великого кино.

 

Над спекталем работали:

  • Постановка и музыкальное оформление: Дмитрий Петрунь

  • Сценография и костюмы: Анастасия Глебова

  • Хореограф: Павел Ивлев

  • Художник по свету: Евгений Петровский

  • Автор видеоконтента: Мария Фоменко

  • Исполнительный продюсер: Маргарита Пянтина
     

Зачем идти на спектакль?

  • Уникальный сюжет – редкий взгляд на то, как создаются гениальные произведения.

  • Динамика и юмор – закулисные интриги и абсурдные ситуации, через которые проходят герои, превращают постановку в захватывающее зрелище.

  • Звездный состав – ведущие актёры «Балтийского дома» воплотят на сцене легендарных голливудских мастеров.

  • Режиссёр Дмитрий Петрунь – автор успешных спектаклей «Там, где живут драконы» и комедийного хита «НеПлохие парни».
     

Не пропустите! Это не просто спектакль – это история о страсти к искусству, таланте и невероятной вере в успех.

 

 

 

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽

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