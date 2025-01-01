Спектакль Трое мужчин и один шедевр

Премьера спектакля о легендарном Голливудском фильме в «Балтийском доме»

30 мая 2025 года на сцене театра «Балтийский дом» состоится премьера спектакля по пьесе Рона Хатчинсона «Лунный свет и магнолии» – захватывающей истории о создании великого фильма.

Сюжет спектакля «Трое мужчин и один шедевр»

За кулисами мирового кинематографа происходят не менее захватывающие события, чем на экране. История создания шедевра, который навсегда вошел в золотой фонд Голливуда, оживет на сцене «Балтийского дома».

«Унесённые ветром» – фильм, который покорил мир, получил восемь премий «Оскар» и до сих пор считается одним из самых кассовых в истории. Но немногие знают, что работа над сценарием проходила в экстремальных условиях, а судьба картины висела на волоске.

В 1939 году продюсер Дэвид Селзник принимает отчаянное решение: остановить съёмки фильма и за считанные дни полностью переписать сценарий. Времени – всего пять дней. В команде – сценарист Бен Хект, который даже не читал книгу Маргарет Митчелл, и режиссёр Виктор Флеминг, срочно вызванный с площадки «Волшебника страны Оз». Смогут ли они справиться с этой авантюрой? Их творческая кухня – настоящая буря эмоций, идей и споров, которая привела к рождению великого кино.

Над спекталем работали:

Постановка и музыкальное оформление: Дмитрий Петрунь

Сценография и костюмы: Анастасия Глебова

Хореограф: Павел Ивлев

Художник по свету: Евгений Петровский

Автор видеоконтента: Мария Фоменко

Исполнительный продюсер: Маргарита Пянтина



Зачем идти на спектакль?

Уникальный сюжет – редкий взгляд на то, как создаются гениальные произведения.

Динамика и юмор – закулисные интриги и абсурдные ситуации, через которые проходят герои, превращают постановку в захватывающее зрелище.

Звездный состав – ведущие актёры «Балтийского дома» воплотят на сцене легендарных голливудских мастеров.

Режиссёр Дмитрий Петрунь – автор успешных спектаклей «Там, где живут драконы» и комедийного хита «НеПлохие парни».



Не пропустите! Это не просто спектакль – это история о страсти к искусству, таланте и невероятной вере в успех.