Спектакль Триумфальный орган при свечах и звездах: от Баха до Интерстеллар

Триумфальный орган при свечах и звездах: от Баха до Интерстеллар
6+
О спектакле

Звезды и музыка: уникальное шоу в Санкт-Петербургском Планетарии

В Санкт-Петербургском Планетарии вас ожидает уникальное мультимедийное шоу «Триумфальный орган при свечах и звездах: от Баха до Интерстеллар». Это мероприятие пройдет под величественным 25-метровым куполом, где звуковая мощь органа сочетаться с волшебным мерцанием сотен свечей.

Заслуженная исполнительница

На сцене выступит одна из лучших органисток России — Ольга Котлярова. Эта виртуозная артистка, солистка Мариинского театра и «Петербург-Концерта», исполнит грандиозную программу, охватывающую музыку от Баха до современных шедевров.

Программа концерта

Зрителей ждет незабываемая музыкальная палитра: классические произведения, такие как «Токката и фуга ре минор» Баха, «Зима» Вивальди и «Laudate Dominum» Моцарта. Также прозвучат звучные саундтреки из культового фильма «Интерстеллар» и мюзикла «Призрак Оперы».

Непередаваемая атмосфера

Звуки органа в сопровождении свечей создают атмосферу волшебства, превращая каждую ноту в неповторимый опыт. Не упустите возможность насладиться этим уникальным концертом, который будет интересен зрителям всех возрастов с шести лет.

Продолжительность и исполнители

Продолжительность события составит 1 час 15 минут. Это замечательный шанс погрузиться в мир классической музыки и космической атмосферы под звездами.

