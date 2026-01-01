Триумфальное возвращение звезды 00-х: Вика Воронина
Триумфальное возвращение звезды 00-х: Вика Воронина

18+
О концерте

Клубный концерт Вики Ворониной

В предстоящем спектакле Вики Ворониной зрители смогут насладиться ее удивительными музыкальными произведениями. Эта талантливая певица и композитор, известная как экс-солистка группы «Пропаганда», обладает уникальным голосом и индивидуальным стилем. Ее песни стали настоящими хитами и завоевали любовь слушателей.

Музыка, которая вдохновляет

Вика Воронина является автором более 1300 песен, среди которых как глубокая лирика, так и зажигательные хиты. В ее репертуаре можно встретить такие знаковые композиции, как «Мелом», «Супер детка», «Пять минут на любовь» и многие другие. Каждая из этих песен — это отражение ее уникальной музыкальной идентичности.

Награды и достижения

За свою карьеру Вика неоднократно была удостоена престижных музыкальных премий. Среди них «Песня года» и «Золотой Граммофон». Её песни звучали не только на российских радиостанциях, но и за границей, что подчеркивает высокое качество и популярность её творчества.

Звезды на сцене

Спектакль обещает быть не только музыкальным, но и ярким событием благодаря приглашенным артистам. Среди них — светила российской эстрады, которые не только выступят на сцене, но и поддержат Вику своим творчеством.

Не пропустите

Этот спектакль станет отличной возможностью увидеть Вику Воронину и окунуться в мир ее музыки. Независимо от того, являетесь ли вы давним поклонником или только открываете для себя ее творчество, это мероприятие обязательно оставит яркие эмоции и воспоминания.

Июнь
17 июня среда
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1500 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге
