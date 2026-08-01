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Триумф виртуозов: Бах и Паганини. Органный вечер при свечах
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Киноафиша Триумф виртуозов: Бах и Паганини. Органный вечер при свечах

Триумф виртуозов: Бах и Паганини. Органный вечер при свечах

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыкальный вечер в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея в Москве состоится музыкальная программа, посвящённая творчеству Иоганна Себастьяна Баха и Никколо Паганини. Вечер при свечах создаёт уникальную атмосферу, подчёркивающую камерность исполнения.

Это событие будет интересно как любителям барочной и классической музыки, так и тем, кто ценит органное звучание в историческом пространстве. Бах и Паганини представляют собой фигуры разного времени, но оба исключительно влияют на музыку. В данном концерте сойдутся высокая патетика и искрящееся вдохновение, философская глубина и магия артистизма.

Программа концерта

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль-мажор BWV 550
  • И. С. Бах. Концерт ля-минор для скрипки BWV 1041
  • И. С. Бах. Фантазия соль-мажор BWV 527
  • А. Вивальди. Концерты «Лето» и «Осень» из цикла «Времена года»
  • Н. Паганини. Соната для скрипки и гитары ля-мажор
  • Н. Паганини. Каприс №9 «Охота»
  • Н. Паганини. Соната для скрипки и гитары ми-мажор
  • Н. Паганини. Кантабиле
  • Н. Паганини. Кампанелла

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (скрипка)
  • Андрей Шейко (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 70 минут (без антракта).

Парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт Триумф виртуозов: Бах и Паганини. Органный вечер при свечах

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Август
27 августа четверг
20:30
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8

Фотографии

Триумф виртуозов: Бах и Паганини. Органный вечер при свечах Триумф виртуозов: Бах и Паганини. Органный вечер при свечах

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