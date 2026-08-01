Триумф виртуозов: Бах и Паганини. Органный вечер при свечах

В Англиканском соборе Святого Андрея в Москве состоится музыкальная программа, посвящённая творчеству Иоганна Себастьяна Баха и Никколо Паганини. Вечер при свечах создаёт уникальную атмосферу, подчёркивающую камерность исполнения.
Это событие будет интересно как любителям барочной и классической музыки, так и тем, кто ценит органное звучание в историческом пространстве. Бах и Паганини представляют собой фигуры разного времени, но оба исключительно влияют на музыку. В данном концерте сойдутся высокая патетика и искрящееся вдохновение, философская глубина и магия артистизма.
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 70 минут (без антракта).
Парковка на территории собора запрещена!