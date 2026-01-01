Концерт группы Tritia в КЗ «Сигнал»

С 2014 года трио Tritia из Хабаровска радует своих поклонников уникальным звучанием и глубокими текстами. В этот раз группа представит свой новый концерт в КЗ «Сигнал», где фанаты инди-музыки смогут насладиться живыми выступлениями артистов.

Путь к успеху

Начав свою карьеру с англоязычных песен, Tritia быстро завоевала популярность благодаря синглу «Chance for Me» и клипу на композицию «The Inscriptions». Эти работы принесли им признание, которое позволило группе выступать на сольных концертах.

Новые горизонты

В конце 2017 года коллектив переехал в Москву. Здесь их альбом «The Restructured» попал в тройку лучших альбомов на платформе Google Play. С тех пор группа не перестает экспериментировать, записывая новые песни на русском языке и сотрудничая с другими известными исполнителями, такими как Асия и The Hatters.

Для кого этот концерт

Концерт Tritia будет интересен не только поклонникам группы, но и всем, кто ценит самобытные тексты и качественную инди-музыку. Откройте для себя уникальный стиль и эмоциональное звучание, присоединившись к зрителям в этот вечер.