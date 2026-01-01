Tritia
Киноафиша Tritia

Tritia

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы Tritia в КЗ «Сигнал»

С 2014 года трио Tritia из Хабаровска радует своих поклонников уникальным звучанием и глубокими текстами. В этот раз группа представит свой новый концерт в КЗ «Сигнал», где фанаты инди-музыки смогут насладиться живыми выступлениями артистов.

Путь к успеху

Начав свою карьеру с англоязычных песен, Tritia быстро завоевала популярность благодаря синглу «Chance for Me» и клипу на композицию «The Inscriptions». Эти работы принесли им признание, которое позволило группе выступать на сольных концертах.

Новые горизонты

В конце 2017 года коллектив переехал в Москву. Здесь их альбом «The Restructured» попал в тройку лучших альбомов на платформе Google Play. С тех пор группа не перестает экспериментировать, записывая новые песни на русском языке и сотрудничая с другими известными исполнителями, такими как Асия и The Hatters.

Для кого этот концерт

Концерт Tritia будет интересен не только поклонникам группы, но и всем, кто ценит самобытные тексты и качественную инди-музыку. Откройте для себя уникальный стиль и эмоциональное звучание, присоединившись к зрителям в этот вечер.

Май
2 мая суббота
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Motorama
12+
Постпанк
Motorama
7 апреля в 19:00 Сигнал
от 2000 ₽
Нидаль Абу-Газале
18+
Юмор
Нидаль Абу-Газале
22 мая в 19:00 Самарский дом офицеров
от 1890 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
11 апреля в 18:30 Бар «Евгенич»
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
