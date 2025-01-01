Меню
Tritia
Киноафиша Tritia

Tritia

Группа «Tritia» выступит в Москве

На сцене VK Stadium в Москве с концертной программой выступит группа «Tritia» из Хабаровска. Эта музыкальная команда привлекает внимание своей нестандартной подачей и уникальным звучанием.

Музыкальный путь «Tritia»

Изначально тексты песен трио были написаны на английском языке, однако сингл «Chance for Me» и клип на композицию «The Inscriptions» существенно повысили интерес к музыкантам. В конце 2017 года группа сделала шаг к новым возможностям, переехав в Москву. Их альбом «The Restructured» занял почетное место в тройке лучших альбомов российского топ-чарта Google Play.

Новые направления и коллаборации

С 2020 года участники «Tritia» выпускают новые синглы на русском языке. В поисках новых музыкальных форм они также активно сотрудничают с другими исполнителями. Так, они выпустили песню «Жить тобой» с певицей Асией и сингл «Где-то там» в коллаборации с коллективом «The Hatters».

Для кого концерт?

Концерт группы «Tritia» станет отличным событием для поклонников инди-музыки и любителей музыкальных экспериментов. Это шанс насладиться свежими звуками и уникальным стилем, который задает новая волна российских исполнителей.

Апрель
25 апреля суббота
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2000 ₽

