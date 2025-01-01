Tritia. Summer Sound х билайн

Спектакль TRITIA на Summer Sound x билайн в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый вечер с TRITIA, который пройдет в рамках Summer Sound x билайн! Этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием для всех поклонников альтернативной музыки.

Погружение в мир музыки

Соберитесь с друзьями и будьте готовы кричать песни о любви в ритме мощных мелодий. Мы ждем ваших эмоций и горящих глаз!

VIP-предложения

Для тех, кто хочет насладиться концертом с максимальным комфортом, доступны следующие VIP-опции:

Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующей купленным местам, а также отдельный бар с расширенной картой напитков и обслуживание официантами. Вы сможете наслаждаться лучшим видом на сцену!

отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующей купленным местам, а также отдельный бар с расширенной картой напитков и обслуживание официантами. Вы сможете наслаждаться лучшим видом на сцену! ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне. Здесь вы получите превосходный вид на сцену и оптимальное соотношение цена-качество.

Общие зоны и фан-зона

Для зрителей, которые предпочитают общую атмосферу:

Танцевальный партер: входной билет на концерт, который предоставляет возможность находиться в общей зоне танцевального партера.

входной билет на концерт, который предоставляет возможность находиться в общей зоне танцевального партера. Фан-зона: билет на концерт с доступом в зону, ближайшую к сцене, где вы сможете почувствовать атмосферу выступления на максимуме.

Подготовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск, рекомендуем подготовить билеты заранее. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!