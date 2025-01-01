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Tritia. Summer Sound х билайн
Киноафиша Tritia. Summer Sound х билайн

Tritia. Summer Sound х билайн

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль TRITIA на Summer Sound x билайн в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый вечер с TRITIA, который пройдет в рамках Summer Sound x билайн! Этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием для всех поклонников альтернативной музыки.

Погружение в мир музыки

Соберитесь с друзьями и будьте готовы кричать песни о любви в ритме мощных мелодий. Мы ждем ваших эмоций и горящих глаз!

VIP-предложения

Для тех, кто хочет насладиться концертом с максимальным комфортом, доступны следующие VIP-опции:

  • Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующей купленным местам, а также отдельный бар с расширенной картой напитков и обслуживание официантами. Вы сможете наслаждаться лучшим видом на сцену!
  • ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне. Здесь вы получите превосходный вид на сцену и оптимальное соотношение цена-качество.

Общие зоны и фан-зона

Для зрителей, которые предпочитают общую атмосферу:

  • Танцевальный партер: входной билет на концерт, который предоставляет возможность находиться в общей зоне танцевального партера.
  • Фан-зона: билет на концерт с доступом в зону, ближайшую к сцене, где вы сможете почувствовать атмосферу выступления на максимуме.

Подготовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск, рекомендуем подготовить билеты заранее. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:30 от 2300 ₽

Фотографии

Tritia. Summer Sound х билайн Tritia. Summer Sound х билайн

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