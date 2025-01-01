Tritia. Summer Sound х билайн

Спектакль TRITIA на Summer Sound x билайн в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на незабываемый вечер с TRITIA, который пройдет в рамках Summer Sound x билайн! Этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием для всех поклонников альтернативной музыки.
Погружение в мир музыки
Соберитесь с друзьями и будьте готовы кричать песни о любви в ритме мощных мелодий. Мы ждем ваших эмоций и горящих глаз!
VIP-предложения
Для тех, кто хочет насладиться концертом с максимальным комфортом, доступны следующие VIP-опции:
- Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующей купленным местам, а также отдельный бар с расширенной картой напитков и обслуживание официантами. Вы сможете наслаждаться лучшим видом на сцену!
- ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне. Здесь вы получите превосходный вид на сцену и оптимальное соотношение цена-качество.
Общие зоны и фан-зона
Для зрителей, которые предпочитают общую атмосферу:
- Танцевальный партер: входной билет на концерт, который предоставляет возможность находиться в общей зоне танцевального партера.
- Фан-зона: билет на концерт с доступом в зону, ближайшую к сцене, где вы сможете почувствовать атмосферу выступления на максимуме.
Подготовьтесь заранее
Чтобы не задерживать запуск, рекомендуем подготовить билеты заранее. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!