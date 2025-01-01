Спектакль Тристан

Средневековая легенда о Тристане в театре «Практика»

Средневековая легенда о Тристане из Лоонуа, отважном рыцаре, который победил дракона, но пал жертвой трагической любви, существует в множестве версий и трактовок. Каждая из них, адаптируясь к своей эпохе, меняла жанр и акценты, сохраняя при этом идеалы куртуазного рыцарства и всесильной любви.

Новый взгляд от Филиппа Шкаева

Молодой режиссёр Филипп Шкаев предлагает зрителям переосмысленный взгляд на героические и любовные мотивы в современном мире. В спектакле «Практики» он снижает многовековой пафос рыцарского романа и предлагает озорной, ироничный и отчасти разоблачительный подход к подвигам Тристана.

Эстетика комикса и пародии

Спектакль перенял эстетику фильмов Гая Ричи и клипов из соцсетей, создавая причудливую смесь комикса и пародии. Это новое прочтение классической истории, в котором на первый план выходят не только подвиги, но и комические ситуации, в которые попадают герои.

Поддержка молодых авторов

Спектакль вырос из эскиза, показанного на IV лаборатории «Артхаб» в МХТ имени А.П. Чехова. Выпуская полную версию «Практик», организаторы поддерживают молодых авторов и открывают новые имена в театральном мире.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает стать ярким событием в театральной жизни города!