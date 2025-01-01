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Тристан
Билеты от 2000₽
Киноафиша Тристан

Спектакль Тристан

Постановка
Практика 18+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Средневековая легенда о Тристане в театре «Практика»

Средневековая легенда о Тристане из Лоонуа, отважном рыцаре, который победил дракона, но пал жертвой трагической любви, существует в множестве версий и трактовок. Каждая из них, адаптируясь к своей эпохе, меняла жанр и акценты, сохраняя при этом идеалы куртуазного рыцарства и всесильной любви.

Новый взгляд от Филиппа Шкаева

Молодой режиссёр Филипп Шкаев предлагает зрителям переосмысленный взгляд на героические и любовные мотивы в современном мире. В спектакле «Практики» он снижает многовековой пафос рыцарского романа и предлагает озорной, ироничный и отчасти разоблачительный подход к подвигам Тристана.

Эстетика комикса и пародии

Спектакль перенял эстетику фильмов Гая Ричи и клипов из соцсетей, создавая причудливую смесь комикса и пародии. Это новое прочтение классической истории, в котором на первый план выходят не только подвиги, но и комические ситуации, в которые попадают герои.

Поддержка молодых авторов

Спектакль вырос из эскиза, показанного на IV лаборатории «Артхаб» в МХТ имени А.П. Чехова. Выпуская полную версию «Практик», организаторы поддерживают молодых авторов и открывают новые имена в театральном мире.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает стать ярким событием в театральной жизни города!

Режиссер
Филипп Шкаев
В ролях
Константин Бобков
Микита Воронов
Денис Ясик
Мариэтта Волкова
Аскар Нигамедзянов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

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