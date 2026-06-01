Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тристан и Изольда
Киноафиша Тристан и Изольда

Тристан и Изольда

16+
Возраст 16+

О концерте

Музыкальный вечер с Уральским молодёжным симфоническим оркестром

Уральский молодёжный симфонический оркестр приглашает зрителей на незабываемый концерт, который погрузит вас в мир классической музыки. В программе звучат шедевры великих композиторов, способные вызвать самые глубокие эмоции.

Что вас ждёт на концерте

В вечере примут участие:

  • Главный дирижер: Дмитрий Филатов
  • Главный приглашенный дирижер: Александр Рудин
  • Дирижёр: Дмитрий Филатов
  • Солист: Егор Чащихин (кларнет)

Программа вечера

В программе концерта:

  • Вагнер — Вступление и Смерть Изольды из оперы «Тристан и Изольда»
  • Стамиц — Концерт для кларнета с оркестром си-бемоль мажор
  • Брамс — Венгерский танец № 5

О музыке

«Тристан и Изольда» — это памятник великой любви, погружающий слушателей в мир томления и восторга. Музыка, пронизанная нежностью, своим величием и эмоциональной насыщенностью не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Кларнет, с его певучестью и близостью к человеческой речи, поражает виртуозностью. Во второй половине XVIII века было написано множество концертов для этого инструмента, многие из которых можно услышать на нашем концерте.

Не упустите возможность насладиться великолепными произведениями в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт Тристан и Изольда

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
27 июня суббота
12:30
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 350 ₽

В ближайшие дни

Нагерс / Nuggers. Танцевальный фанк на духовых
6+
Фанк

Нагерс / Nuggers. Танцевальный фанк на духовых

6 июня в 22:00 Ever Jazz
от 1100 ₽
Мандолины над водой
0+
Классическая музыка Фестиваль

Мандолины над водой

27 июня в 10:00 Свердловская филармония
от 350 ₽
Княzz. Мастер кукол
6+
Рок Русский рок

Княzz. Мастер кукол

20 июня в 19:00 МТС Live Холл
от 3100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше