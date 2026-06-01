Музыкальный вечер с Уральским молодёжным симфоническим оркестром

Уральский молодёжный симфонический оркестр приглашает зрителей на незабываемый концерт, который погрузит вас в мир классической музыки. В программе звучат шедевры великих композиторов, способные вызвать самые глубокие эмоции.

Что вас ждёт на концерте

В вечере примут участие:

Главный приглашенный дирижер: Александр Рудин

Солист: Егор Чащихин (кларнет)

Программа вечера

В программе концерта:

Вагнер — Вступление и Смерть Изольды из оперы «Тристан и Изольда»

Стамиц — Концерт для кларнета с оркестром си-бемоль мажор

Брамс — Венгерский танец № 5

О музыке

«Тристан и Изольда» — это памятник великой любви, погружающий слушателей в мир томления и восторга. Музыка, пронизанная нежностью, своим величием и эмоциональной насыщенностью не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Кларнет, с его певучестью и близостью к человеческой речи, поражает виртуозностью. Во второй половине XVIII века было написано множество концертов для этого инструмента, многие из которых можно услышать на нашем концерте.

Не упустите возможность насладиться великолепными произведениями в исполнении талантливых музыкантов!