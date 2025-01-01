Меню
Тристан и Изольда (Минск)
Киноафиша Тристан и Изольда (Минск)

Спектакль Тристан и Изольда (Минск)

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Тристан и Изольда: музыкально-драматическое путешествие в мир кельтской легенды

История о Тристане и Изольде восходит к старинной кельтской легенде из знаменитого цикла сказаний о короле Артуре. Эта знаменитая драма о любви рыцаря Тристана и жены корнуэльского короля, прекрасной Изольды, на протяжении веков вдохновляла поэтов и музыкантов.

Сюжет, полный противоречий

Сюжет мюзикла пронизан темами верности и коварства, роковой случайности и трагического финала. Не менее важен неразрешимый конфликт между чувством и долгом — он заставляет сердца зрителей биться быстрее. Каждое воспоминание о любви, потерянной навсегда, сделает атмосферу спектакля еще более захватывающей.

Зачем стоит увидеть?

Мюзикл ставится на сцене Белорусского музыкального театра. Это не просто театральное представление, а настоящее прикосновение к классической литературе. Каждый зритель сможет почувствовать себя частью истории, которая затрагивает самые тонкие струны души.

Не упустите возможность увидеть и услышать эту печальную историю о любви, которая всегда будет актуальной. Тристан и Изольда — это спектакль, который стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Расписание

