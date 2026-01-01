Трио новых опер на одной сцене

Самарский театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представляет триптих из трех опер в одном действии. В программу вошли премьеры «Плащ» и «Сестра Анжелика», а также классическая опера «Джанни Скикки». Это событие будет особенно интересно любителям оперной музыки и тем, кто ищет новые впечатления в театре.

Отделение I: «Плащ»

Первая часть программы — премьера оперы «Плащ» в одном действии. Это произведение раскрывает актуальные человеческие темы через музыкальную призму и сможет поразить зрителей своей эмоциональностью.

Отделение II: «Сестра Анжелика»

Вторая часть — премьера «Сестра Анжелика», также исполненная в одном действии. Она погружает в мир глубоких чувств и размышлений о жизни и смерти, что делает ее одной из самых трогательных опер в репертуаре театра.

Отделение III: «Джанни Скикки»

Заключительная часть программы — опера «Джанни Скикки». Это комедийное произведение, в котором зрители смогут насладиться искрометным юмором и яркими музыкальными моментами.

Исполнители

Зрителей ожидает выступление солистов и хора Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича под управлением дирижера Евгения Хохлова, лауреата международного конкурса. Это гарантирует завораживающее исполнение всех оперных произведений.