Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Триптих
Билеты от 10000₽
Киноафиша Триптих

Спектакль Триптих

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 18+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 10000₽

О спектакле

Спектакль «Триптих» в Мастерской Петра Фоменко

В театре «Мастерская Петра Фоменко» зрители увидят уникальную сценическую композицию по произведениям Александра Пушкина «Триптих». Режиссёр Пётр Фоменко объединил три, на первый взгляд, совершенно разных произведения: шуточную поэму «Граф Нулин», одну из «маленьких трагедий» — «Каменный гость», и «Сцену из Фауста». Каждый акт является отдельным спектаклем, что создаёт разнообразие в жанре и стилистике.

Спектакль проходит в необычном пространстве, которое объединяет Малый зал театра и зрительское фойе. Это решение добавляет атмосферности постановке, позволяя зрителям почувствовать связь между действиями и персонажами. Тем, кто ценит классическую литературу и театральное искусство, определённо стоит посетить это мероприятие.

Содержание спектакля

Каждое из трёх действий можно охарактеризовать следующим образом:

  • Действие 1: «Граф N» («Граф Нулин») — сантиментальный анекдот в стихах;
  • Действие 2: «О Дона Анна!» («Каменный гость») — маленькая ироническая трагедия;
  • Действие 3: «Мне скучно, бес...» («Сцена из Фауста») — бурлеск-эклектика.

Тематически спектакль охватывает важные философские вопросы, такие как «игра любви и случая», «смерть как плата за любовь», а также «борьба с судьбой и роком». Эти идеи связывают произведения Пушкина в цельное театральное высказывание.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат стихи А. С. Пушкина и И. Гете в переводе Бориса Пастернака, а также произведения Иосифа Бродского. Кроме того, зрителей ждут музыку и романс, такие как:

  • «Где друзья минувших лет...» (стихи Д. Давыдова, музыка Ю. Кима),
  • «Цветок» (стихи А. Пушкина, музыка Л. Солина),
  • «Ночной смотр» (стихи В. Жуковского, музыка М. Глинки).

Среди музыкальных вставок — увертюры к операм И. Штрауса, Дж. Россини и фрагменты из произведений В.-А. Моцарта и Ш. Гуно.

Награды

Спектакль «Триптих» был отмечен премией «Золотая маска» в номинации «Драма — Спектакль малой формы» в 2011 году. Режиссёр Пётр Фоменко также был номинирован на эту же премию в категории «Драма — Лучшая работа режиссёра» в том же году.

Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие, полное глубоких смыслов и эмоций!

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Никита Тюнин
Никита Тюнин
Иван Вакуленко
Олег Нирян
Максим Литовченко
Максим Литовченко

Купить билет на спектакль Триптих

Помощь с билетами
Январь
19 января понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 10000 ₽

Фотографии

Триптих Триптих Триптих Триптих

В ближайшие дни

Трям! Здравствуйте!
0+
Детский Интерактивный
Трям! Здравствуйте!
25 января в 11:00 Новый драматический театр
от 1200 ₽
Сказка Севера
0+
Детские елки Детский
Сказка Севера
13 декабря в 11:30 Галерея Шилова
от 3900 ₽
Сирано Де Бержерак
16+
Драма
Сирано Де Бержерак
5 февраля в 19:00 ЦДКЖ
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше