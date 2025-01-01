Спектакль «Триптих» в Мастерской Петра Фоменко

В театре «Мастерская Петра Фоменко» зрители увидят уникальную сценическую композицию по произведениям Александра Пушкина «Триптих». Режиссёр Пётр Фоменко объединил три, на первый взгляд, совершенно разных произведения: шуточную поэму «Граф Нулин», одну из «маленьких трагедий» — «Каменный гость», и «Сцену из Фауста». Каждый акт является отдельным спектаклем, что создаёт разнообразие в жанре и стилистике.

Спектакль проходит в необычном пространстве, которое объединяет Малый зал театра и зрительское фойе. Это решение добавляет атмосферности постановке, позволяя зрителям почувствовать связь между действиями и персонажами. Тем, кто ценит классическую литературу и театральное искусство, определённо стоит посетить это мероприятие.

Содержание спектакля

Каждое из трёх действий можно охарактеризовать следующим образом:

Действие 1: «Граф N» («Граф Нулин») — сантиментальный анекдот в стихах;

— сантиментальный анекдот в стихах; Действие 2: «О Дона Анна!» («Каменный гость») — маленькая ироническая трагедия;

— маленькая ироническая трагедия; Действие 3: «Мне скучно, бес...» («Сцена из Фауста») — бурлеск-эклектика.

Тематически спектакль охватывает важные философские вопросы, такие как «игра любви и случая», «смерть как плата за любовь», а также «борьба с судьбой и роком». Эти идеи связывают произведения Пушкина в цельное театральное высказывание.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат стихи А. С. Пушкина и И. Гете в переводе Бориса Пастернака, а также произведения Иосифа Бродского. Кроме того, зрителей ждут музыку и романс, такие как:

«Где друзья минувших лет...» (стихи Д. Давыдова, музыка Ю. Кима),

«Цветок» (стихи А. Пушкина, музыка Л. Солина),

«Ночной смотр» (стихи В. Жуковского, музыка М. Глинки).

Среди музыкальных вставок — увертюры к операм И. Штрауса, Дж. Россини и фрагменты из произведений В.-А. Моцарта и Ш. Гуно.

Награды

Спектакль «Триптих» был отмечен премией «Золотая маска» в номинации «Драма — Спектакль малой формы» в 2011 году. Режиссёр Пётр Фоменко также был номинирован на эту же премию в категории «Драма — Лучшая работа режиссёра» в том же году.

Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие, полное глубоких смыслов и эмоций!