Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Триптих Помни
Киноафиша Триптих Помни

Спектакль Триптих Помни

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Приглашение на человеческую мистерию. Музыкальный спектакль «Помни»

Сквозь время и судьбы дребезжит струна жизни, отзвук её стремится ввысь и тает в небесах. Мы приглашаем самых близких к нам людей принять участие в уникальном проекте, вдохновленном песнями таких талантливых композиторов, как Елена Фролова, Эльмира Галеева и Юлия Зиганшина.

Что такое «Помни»?

«Помни» — это не просто концерт, это не спектакль. Это наша робкая попытка воспроизвести повесть человеческой жизни через музыку и не только. Мы стремимся соединить души зрителей и исполнителей, создавая атмосферу глубоких переживаний и взаимопонимания.

Уникальный опыт

Шаг за шагом, песня за песней, нота за нотой, мы будем рады вместе с вами отправиться в этот путь. Это замечательная возможность для погружения в мир музыки и эмоций, который помогает нам лучше понять самих себя и других.

Не упустите шанс стать частью этой человеческой мистерии. Ждем вас на нашем спектакле!

Купить билет на спектакль Триптих Помни

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
18 октября суббота
19:30
Парнас Санкт-Петербург, Николая Рубцова, 5

В ближайшие дни

Квест «Иллюзия обмана»
6+
Иммерсивный
Квест «Иллюзия обмана»
29 октября в 14:35 «Взаперти» в Соляном
от 5600 ₽
Квест «Безумие Алисы»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Безумие Алисы»
6 октября в 23:35 «Взаперти» в Соляном
от 8400 ₽
Квест «Динозавры: Парк юрского периода»
12+
Иммерсивный
Квест «Динозавры: Парк юрского периода»
7 октября в 14:00 «Взаперти» в Соляном
от 5600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше