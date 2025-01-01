Спектакль Триптих Помни

Приглашение на человеческую мистерию. Музыкальный спектакль «Помни»

Сквозь время и судьбы дребезжит струна жизни, отзвук её стремится ввысь и тает в небесах. Мы приглашаем самых близких к нам людей принять участие в уникальном проекте, вдохновленном песнями таких талантливых композиторов, как Елена Фролова, Эльмира Галеева и Юлия Зиганшина.

Что такое «Помни»?

«Помни» — это не просто концерт, это не спектакль. Это наша робкая попытка воспроизвести повесть человеческой жизни через музыку и не только. Мы стремимся соединить души зрителей и исполнителей, создавая атмосферу глубоких переживаний и взаимопонимания.

Уникальный опыт

Шаг за шагом, песня за песней, нота за нотой, мы будем рады вместе с вами отправиться в этот путь. Это замечательная возможность для погружения в мир музыки и эмоций, который помогает нам лучше понять самих себя и других.

Не упустите шанс стать частью этой человеческой мистерии. Ждем вас на нашем спектакле!