Трио Юрия Бедрака на фестивале «Чистое поле»

Путешествие по мирам Пэта Мэтини

Программа: музыка Пэта Мэтини. Этот трибьют стильному современному джазмену приглашает вас в уникальное путешествие по джазовым просторам. Пэт Мэтини — гитарист, композитор и обладатель 20 премий «Грэмми», чья музыка изменила представление о джазе в конце XX века.

Музыкальный синтез

Музыка Мэтини — это синтез американской джазовой традиции, постбопа, прогрессивного рока и латиноамериканских мотивов. Широкие панорамы, светлые гармонии и неожиданные ритмические повороты создают почти кинематографичную образность. Музыка исполнителя очень разнообразна, но всегда отличается утонченностью и интеллектуальностью.

Шедевры на сцене ESSE

21 сентября вы сможете насладиться 14 шедеврами Пэта Мэтини, от неоклассики до авангарда, в исполнении лучших джазовых музыкантов Сочи. Концерт пройдет на сцене ESSE в Ростове-на-Дону.

Исполнение

За роялем в этот вечер выступит Юрий Бедрак — амбассадор джазовых вечеринок Сочи, который обладает уникальным ощущением атмосферы. Контрабас Сергея Землянухина придаст музыке глубину и вес, а барабанщик Павел Пономарёв наполнит ее пульсом и драйвом.

Часть фестиваля

Концерт организован в рамках III Южного фестиваля искусств «Чистое поле», который проходит на различных городских площадках и объединяет 30+ разноформатных событий. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Состав исполнителей