Трио Тони Карапетяна и Микаэль Восканян, Армения

Европейский джаз и этническая музыка Армении в Зарядье

Совместное выступление Трио Тони Карапетяна и Микаэля Восканяна — это уникальная возможность насладиться сочетанием современного европейского джаза и армянских этнических традиций.

О участниках

Трио Тони Карапетяна — это джазовый коллектив, возглавляемый талантливым пианистом и композитором Тони (Энтони) Карапетяном. Этот коллектив уже успел завоевать признание за свою оригинальность и экспрессивность.

Микаэль Восканян — известный музыкант из Армении, который виртуозно играет на таре, древнем армянском струнном щипковом инструменте. Его мастерство и глубокое понимание традиционной музыки делают его уникальным исполнителем.

Программа концерта

На концерте музыканты создают единое художественное пространство. Здесь свободная импровизация гармонично сочетается с аутентичным звучанием народных инструментов, что позволяет зрителю окунуться в мир музыкальных традиций и инноваций.

Не пропустите это уникальное событие, которое объединит разные музыкальные стили и культуры в одном концерте в Зарядье.