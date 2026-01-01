Вечер джаза с трио Сергея Корчагина

Этим вечером джаз-трио Сергея Корчагина исполнит как собственные композиции, так и разнообразные версии известных джазовых и рок-хитов.

Искусство через контрабас

Создатель и лидер трио, Сергей Корчагин, является не только контрабасистом, но и бас-гитаристом, а также композитором. Его нестандартное мышление и виртуозная техника исполняемой музыки перевели контрабас в рамки полноценного солирующего инструмента, что является редкостью в джазе.

Заслуги и достижения

В послужном списке Сергея Корчагина — продолжительное участие в квинтете и оркестре Игоря Бутмана, а также сотрудничество с такими артистами, как Николай Носков, Лариса Долина и Валерий Сюткин. Из международных звёзд следует выделить лауреатов и номинантов Grammy Award, таких как Ди Ди Бриджуотер, Уинтон Марсалис и Тигран Амасян.

Выступления на международных фестивалях

Сергей Корчагин выступал на престижных сценах и фестивалях мира, среди которых Montreal International Jazz Festival и Saskatchewan Jazz Festival в Канаде, Newport Jazz Festival и DC Jazz Festival в США, Umbria Jazz Festival в Италии, Shanghai Jazz Festival в Китае и World Jazz Festival в Латвии.

Награды и сотрудничество

Корчагин — лауреат премии Светлое прошлое Олега Митяева и обладатель первой премии конкурса Джаз XXI века. Также он является артистом компании Yamaha и известен многолетним сотрудничеством с культовой рэп-группой Каста, сочетая аутентичный джаз с современными музыкальными жанрами.

Состав трио будет представлен ближе к дате концерта, поэтому следите за обновлениями! Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и мастерством виртуозов джазовой сцены.