Трио Павла Ершова

Концерт Павла Ершова: Современный джаз на московской сцене

В этом концерте зрители смогут насладиться авторской программой молодого гитариста Павла Ершова, который представляет авторскую музыку в стилистике современного джаза. Ершов, получивший образование в Саратовском колледже искусств и Российской академии музыки им. Гнесиных, уже зарекомендовал себя как один из самых интересных молодых джазменов Москвы.

Творческий путь и выступления

Павел Ершов является выпускником знаменитых учебных заведений, где его гитаре учили именитые педагоги, такие как Руслан Гаджиев и Константин Серов. Музыкант выступал в известных джазовых оркестрах, таких как «Академик-бэнд» под управлением Анатолия Кролла и «Джаз-Ретро» Никиты Духовникова. В настоящее время он также является участником квартета Дмитрия Купцова и квинтета Олега Грымова.

Фестивали и конкурсы

Павел активно участвует в различных джазовых фестивалях и конкурсах, среди которых «Koktebel Jazz Party», «Gypsysphera», «Gnesin Jazz», «Lanote Jazz» и многие другие. В 2011 году его выступление на фестивале «Gypsy Jazz» привлекло внимание таких светил джаза, как Бирели Лагрен и Ив Тешер.

Музыкальные направления

Ершов начал свой творческий путь с классического джаза, но со временем его музыкальные интересы значительно расширились. В его арсенале сейчас можно найти такие стили, как босса-нова, свинг, бибоп, фанк, блюз и джаз-мануш. Все музыканты, участвующие в проектах Ершова, также являются признанными исполнителями, активно выступающими на московской сцене.

Состав трио ще станет известен ближе к дате концерта. Не упустите возможность познакомиться с новыми звучаниями современного джаза!