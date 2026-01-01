Трио Павла Ершова

В этом концерте зрители смогут насладиться авторской программой молодого гитариста Павла Ершова, который представляет авторскую музыку в стилистике современного джаза. Ершов, получивший образование в Саратовском колледже искусств и Российской академии музыки им. Гнесиных, уже зарекомендовал себя как один из самых интересных молодых джазменов Москвы.
Павел Ершов является выпускником знаменитых учебных заведений, где его гитаре учили именитые педагоги, такие как Руслан Гаджиев и Константин Серов. Музыкант выступал в известных джазовых оркестрах, таких как «Академик-бэнд» под управлением Анатолия Кролла и «Джаз-Ретро» Никиты Духовникова. В настоящее время он также является участником квартета Дмитрия Купцова и квинтета Олега Грымова.
Павел активно участвует в различных джазовых фестивалях и конкурсах, среди которых «Koktebel Jazz Party», «Gypsysphera», «Gnesin Jazz», «Lanote Jazz» и многие другие. В 2011 году его выступление на фестивале «Gypsy Jazz» привлекло внимание таких светил джаза, как Бирели Лагрен и Ив Тешер.
Ершов начал свой творческий путь с классического джаза, но со временем его музыкальные интересы значительно расширились. В его арсенале сейчас можно найти такие стили, как босса-нова, свинг, бибоп, фанк, блюз и джаз-мануш. Все музыканты, участвующие в проектах Ершова, также являются признанными исполнителями, активно выступающими на московской сцене.
Состав трио ще станет известен ближе к дате концерта. Не упустите возможность познакомиться с новыми звучаниями современного джаза!