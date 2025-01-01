Трио Ольги Барановой

Легкий, свежий, лирический, мелодичный авторский джаз от трио пианистки Ольги Барановой

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в уютной атмосфере, где музыка станет настоящим языком общения. Ольга Баранова, талантливая пианистка и композитор, представит свое авторское трио, в состав которого вошли выдающиеся джазовые музыканты: Антон Глухов (бас) и Алексей Мудраков (барабаны).

О музыке и исполнителе

Ольга Баранова — лауреат множества престижных конкурсов, таких как «Рояль в джазе», «Мир джаза», «Гнесин джаз» и «Lanote jazz». На протяжении 25 лет она создает свою уникальную музыку, которая была высоко оценена такими звездами российской джазовой сцены, как Александр Осейчук, Андрей Кондаков, Евгений Лебедев и Дмитрий Илугдин.

Концертная программа

На концерте Ольга и её трио представят оригинальные музыкальные истории, наполненные лирическими мелодиями. Зрители смогут насладиться атмосферой тепла и спокойствия, в которой каждый аккорд будет рассказывать свою историю.

Состав трио

Ольга Баранова - фортепиано

- фортепиано Антон Глухов - бас

- бас Алексей Мудраков - барабаны

Не упустите возможность прикоснуться к миру авторского джаза и провести вечер в компании великолепной музыки!