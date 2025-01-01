Концертная программа "Трио Олега Аккуратова" в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер, который состоится в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге! На сцене выступит трио под руководством талантливого пианиста и вокалиста Олега Аккуратова. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки.

О программе

Концертная программа включает в себя как оригинальные композиции, так и известные джазовые стандарты. Олег Аккуратов, обладающий уникальным голосом и виртуозным исполнением на пианино, подарит зрителям незабываемые эмоции.

Факты о исполнителе

Олег Аккуратов – не только выдающийся музыкант, но и композитор, который уже успел завоевать сердца зрителей не только в России, но и за её пределами. Его творчество отличается глубоким пониманием музыкального языка и ярким сценическим образом.

Зачем стоит прийти?

Это отличный способ провести вечер в компании хорошей музыки и зарядиться положительными эмоциями. Концерт станет замечательной возможностью познакомиться с джазовой культурой и насладиться живым исполнением.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас в клубе Игоря Бутмана!