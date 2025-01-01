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Трио Олега Аккуратова
Киноафиша Трио Олега Аккуратова

Трио Олега Аккуратова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концертная программа "Трио Олега Аккуратова" в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер, который состоится в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге! На сцене выступит трио под руководством талантливого пианиста и вокалиста Олега Аккуратова. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки.

О программе

Концертная программа включает в себя как оригинальные композиции, так и известные джазовые стандарты. Олег Аккуратов, обладающий уникальным голосом и виртуозным исполнением на пианино, подарит зрителям незабываемые эмоции.

Факты о исполнителе

Олег Аккуратов – не только выдающийся музыкант, но и композитор, который уже успел завоевать сердца зрителей не только в России, но и за её пределами. Его творчество отличается глубоким пониманием музыкального языка и ярким сценическим образом.

Зачем стоит прийти?

Это отличный способ провести вечер в компании хорошей музыки и зарядиться положительными эмоциями. Концерт станет замечательной возможностью познакомиться с джазовой культурой и насладиться живым исполнением.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас в клубе Игоря Бутмана!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

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