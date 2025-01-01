Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Трио Олега Аккуратова / Антон Чекуров и его квинтет
Билеты от 2000₽
Киноафиша Трио Олега Аккуратова / Антон Чекуров и его квинтет

Трио Олега Аккуратова / Антон Чекуров и его квинтет

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное событие в мире джаза — Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, который пройдет на сцене одного из самых уютных клубов столицы. Этот фестиваль станет настоящим праздником для всех любителей живой музыки и джазовой импровизации.

Кто выступает?

В программе фестиваля — выступления солистов, которые являются яркими представителями джазовой сцены. Каждое выступление будет уникальным и неповторимым, ведь каждый артист привнесет в свою программу что-то свое, особенное. В числе участников — как известные музыканты, так и молодые таланты, которые только начинают свой путь в джазе.

Почему стоит посетить?

Фестиваль — это не только возможность услышать качественную музыку, но и уникальный шанс увидеть живое взаимодействие музыкантов на сцене. Джаз — это искусство импровизации, и каждый концерт станет настоящим открытием для зрителей. Вы сможете насладиться непринужденной атмосферой, общением с артистами и другими любителями музыки.

Интересные факты

  • Игорь Бутман — один из самых известных саксофонистов России, неоднократный лауреат международных конкурсов.
  • Московский джазовый оркестр был основан в 1998 году и с тех пор стал важной частью музыкальной культуры страны.
  • Фестиваль станет первой подобной инициативой, собравшей солистов под одной крышей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Убедитесь, что вы успели приобрести свои билеты и насладиться великолепной атмосферой джаза в исполнении лучших исполнителей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Marrakesh Blues Band
18+
Блюз
Marrakesh Blues Band
31 августа в 20:00 Ритм-блюз
от 700 ₽
Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
4 августа в 20:00 Жаровня
от 1590 ₽
Celentano Show
18+
Джаз Эстрада
Celentano Show
16 сентября в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше