Трио Олега Аккуратова / Антон Чекуров и его квинтет

Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное событие в мире джаза — Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, который пройдет на сцене одного из самых уютных клубов столицы. Этот фестиваль станет настоящим праздником для всех любителей живой музыки и джазовой импровизации.

Кто выступает?

В программе фестиваля — выступления солистов, которые являются яркими представителями джазовой сцены. Каждое выступление будет уникальным и неповторимым, ведь каждый артист привнесет в свою программу что-то свое, особенное. В числе участников — как известные музыканты, так и молодые таланты, которые только начинают свой путь в джазе.

Почему стоит посетить?

Фестиваль — это не только возможность услышать качественную музыку, но и уникальный шанс увидеть живое взаимодействие музыкантов на сцене. Джаз — это искусство импровизации, и каждый концерт станет настоящим открытием для зрителей. Вы сможете насладиться непринужденной атмосферой, общением с артистами и другими любителями музыки.

Интересные факты

Игорь Бутман — один из самых известных саксофонистов России, неоднократный лауреат международных конкурсов.

Московский джазовый оркестр был основан в 1998 году и с тех пор стал важной частью музыкальной культуры страны.

Фестиваль станет первой подобной инициативой, собравшей солистов под одной крышей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Убедитесь, что вы успели приобрести свои билеты и насладиться великолепной атмосферой джаза в исполнении лучших исполнителей!