Трио Николая Сизова (фортепиано)

Джазовые ритмы от трио Николая Сизова в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки состоится выступление трио под руководством Николая Сизова. В состав коллектива входят:
- Николай Сизов — фортепиано
- Вадим Михайлов — контрабас
- Андрей Иванов — ударные
Трио исполнит джазовые композиции, в которых классические мелодии переплетаются с современными элементами. Это создаёт уникальное звучание, которое привлечет не только любителей джаза, но и ценителей качественной музыки.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением талантливых музыкантов, погружаясь в атмосферу захватывающего джаза и уюта Санкт-Петербургской филармонии.