Трио Николая Сизова (фортепиано)
12+
О концерте

Джазовые ритмы от трио Николая Сизова в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки состоится выступление трио под руководством Николая Сизова. В состав коллектива входят:

  • Николай Сизов — фортепиано
  • Вадим Михайлов — контрабас
  • Андрей Иванов — ударные

Трио исполнит джазовые композиции, в которых классические мелодии переплетаются с современными элементами. Это создаёт уникальное звучание, которое привлечет не только любителей джаза, но и ценителей качественной музыки.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением талантливых музыкантов, погружаясь в атмосферу захватывающего джаза и уюта Санкт-Петербургской филармонии.

Декабрь
23 декабря вторник
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1800 ₽

