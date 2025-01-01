Трио Николая Сизова (фортепиано)

Джазовые ритмы от трио Николая Сизова в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки состоится выступление трио под руководством Николая Сизова. В состав коллектива входят:

Николай Сизов — фортепиано

— фортепиано Вадим Михайлов — контрабас

— контрабас Андрей Иванов — ударные

Трио исполнит джазовые композиции, в которых классические мелодии переплетаются с современными элементами. Это создаёт уникальное звучание, которое привлечет не только любителей джаза, но и ценителей качественной музыки.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением талантливых музыкантов, погружаясь в атмосферу захватывающего джаза и уюта Санкт-Петербургской филармонии.