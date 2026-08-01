Трио Натальи Скворцовой

Новое джазовое трио в клубе Эссе

Джаз клуб Эссе готов представить первый концерт нового трио, которое уже успело привлечь внимание музыкального сообщества. На сцене выступят талантливые музыканты, которые продемонстрируют авторскую музыку, перемешанную с интересными аранжировками известных джазовых мелодий.

О коллективе

Хотя трио существует сравнительно недавно, его участники – Наталья Скворцова (рояль), Полина Белан (контрабас) и Максим Кабальскис (барабаны) – уже записали альбом. На концерте зрители смогут насладиться произведениями в стиле современного европейского джаза с уникальным характером и чувством.

Что ожидать от концерта

Концерт обещает быть интересным благодаря свежим композициям, которые сочетает в себе мелодичность и оригинальность исполнения. Не упустите возможность узнать, как звучит современный джаз в интерпретации этого нового коллектива!