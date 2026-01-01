Джазовый вечер в сопровождении трио Михаила Марышева

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где за роялем окажется Михаил Марышев — один из ярких представителей молодого поколения джазовых пианистов. В этом вечере музыкального искусства ему будут помогать талантливые музыканты: Филипп Терацуян на контрабасе и Максим Кабальскис на барабанах.

Михаил является учеником Народного Артиста России Давида Семёновича Голощёкина и активно выступает на различных джазовых фестивалях, среди которых Jazzmay, Rainy Days Jazz fest, Moscow Jazz fest и многие другие. Он также сотрудничает как с отечественными, так и зарубежными джазменами, включая таких известных музыкантов, как Joe Farnsworth и Jesse Davis.

На концерте вы сможете услышать авторские произведения участников трио, а также интересные аранжировки советской музыки в стиле фьюжн. В 2021 году Михаил выпустил свой дебютный альбом «Dreams in Brugge» на международном лейбле Rainy Days, что стало важным шагом в его карьере.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и проникнуться атмосферой джаза, который соединяет традиции и современность.