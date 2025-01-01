Трио Марии Кабальските

Музыка свободы, любви и юности. Концерт в клубе Эссе

Приглашаем вас на незабываемый концерт Марии Кабальските – талантливой джазовой пианистки, вокалистки и композитора, лауреата многих всероссийских и международных конкурсов.

Творчество Марии

В своих композициях Мария делится глубокими темами любви, радости и памяти. Каждое произведение насыщено уникальным смыслом и чувствами, что делает её музыку поистине запоминающейся.

Что вас ждёт на концерте?

В этот вечер вы сможете насладиться лёгким, теплым и радостным джазом. В программе – уникальная авторская музыка, а также любимые мелодии, которые исполнят вместе с Марией восхитительные музыканты:

Филипп Терацуян – контрабас

– контрабас Максим Кабальскис – барабаны

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу живого джаза и получить истинное удовольствие от музыки!