Трио Марии Кабальските

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза с талантливой пианисткой и вокалисткой Марией Кабальските! Она является лауреаткой всероссийских и международных конкурсов и известна своим уникальным подходом к авторскому творчеству, в котором затрагивает темы любви, радости и памяти.
На концерте вас ждёт лёгкий, тёплый и радостный джаз в исполнении фортепианного трио. В этот вечер вместе с Марией на сцену выйдут:
Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего джазового вечера. Это событие станет отличной возможностью для любителей музыки и ценителей искусства!
Ждём вас на концерте, который подарит яркие эмоции и незабываемые впечатления!