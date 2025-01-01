Трио Марии Кабальските

Лёгкий фортепианный джаз с Марией Кабальските

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза с талантливой пианисткой и вокалисткой Марией Кабальските! Она является лауреаткой всероссийских и международных конкурсов и известна своим уникальным подходом к авторскому творчеству, в котором затрагивает темы любви, радости и памяти.

На концерте вас ждёт лёгкий, тёплый и радостный джаз в исполнении фортепианного трио. В этот вечер вместе с Марией на сцену выйдут:

Мария Кабальските – вокал, рояль

– вокал, рояль Филипп Терацуян – контрабас

– контрабас Максим Кабальскис – барабаны

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего джазового вечера. Это событие станет отличной возможностью для любителей музыки и ценителей искусства!

Ждём вас на концерте, который подарит яркие эмоции и незабываемые впечатления!