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Киноафиша Трио Марии Кабальските

Трио Марии Кабальските

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лёгкий фортепианный джаз с Марией Кабальските

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза с талантливой пианисткой и вокалисткой Марией Кабальските! Она является лауреаткой всероссийских и международных конкурсов и известна своим уникальным подходом к авторскому творчеству, в котором затрагивает темы любви, радости и памяти.

На концерте вас ждёт лёгкий, тёплый и радостный джаз в исполнении фортепианного трио. В этот вечер вместе с Марией на сцену выйдут:

  • Мария Кабальските – вокал, рояль
  • Филипп Терацуян – контрабас
  • Максим Кабальскис – барабаны

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего джазового вечера. Это событие станет отличной возможностью для любителей музыки и ценителей искусства!

Ждём вас на концерте, который подарит яркие эмоции и незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 23 июля
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 800 ₽

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