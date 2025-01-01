Меню
Трио Jazz Velvet Note
Киноафиша Трио Jazz Velvet Note

Трио Jazz Velvet Note

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт коллектива Jazz Velvet Note

Погрузитесь в атмосферу живого джаза с коллективом из Санкт-Петербурга – Jazz Velvet Note. Этот уникальный ансамбль великолепно исполняет как классические джазовые стандарты, так и музыку, находящуюся на пересечении различных стилей.

Стиль и репертуар

В программе концерта вы услышите не только известные джазовые хиты, но и удивительный французский шансон в оригинальном прочтении. Такой разнообразный репертуар позволит каждому зрителю найти что-то близкое своему сердцу.

Место проведения

Концерт пройдет в уютном формате в заведении «Музыка кофе и вина». Это место славится своей атмосферой, которая идеально дополняет музыкальные композиции, создавая неповторимый опыт для слушателей.

Интересные факты о Jazz Velvet Note

Коллектив Jazz Velvet Note был основан группой увлеченных музыкантов, стремящихся передать свои эмоции и впечатления через музыку. Их выступления неизменно привлекают внимание школьников, студентов и романтиков, которые ищут вдохновения в мелодиях.

Не пропустите возможность насладиться вечерним концертом, полным теплой музыки, который поднимет вам настроение и подарит незабываемые моменты!

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
19:30

В ближайшие дни

