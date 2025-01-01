Трио Гайка Геворкяна

Ночь джаза с Гайком Геворкяном

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный авторской музыке Гайка Геворкяна! Это не просто концерт, а настоящее музыкальное событие, которое состоится в уютной атмосфере джазового клуба.

Живое исполнение и новые мелодии

Гайк Геворкян представит насыщенный джаз, проникновенные мелодии и мощный ритм в живом исполнении. В сопровождении талантливых музыкантов — Филлип Терацуян (контрабас) и Никита Плотников (барабаны) — вы сможете насладиться уникальным звучанием.

Презентация нового альбома

Концерт станет особенным благодаря официальной презентации нового альбома Гайка Геворкяна, анонс которого состоится во втором отделении. Это отличная возможность первыми услышать свежие композиции автора.

Авторские аранжировки джазовых стандартов

В первом отделении вас ждут авторские аранжировки мировых джазовых стандартов, исполненные вместе с приглашенными артистами. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу авторского творчества и вдохновиться новыми джазовыми нотами!

Ждем вас на волне джаза! Не пропустите это уникальное событие!