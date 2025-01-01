Трио Гайка Геворкяна

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный авторской музыке Гайка Геворкяна! Это не просто концерт, а настоящее музыкальное событие, которое состоится в уютной атмосфере джазового клуба.
Гайк Геворкян представит насыщенный джаз, проникновенные мелодии и мощный ритм в живом исполнении. В сопровождении талантливых музыкантов — Филлип Терацуян (контрабас) и Никита Плотников (барабаны) — вы сможете насладиться уникальным звучанием.
Концерт станет особенным благодаря официальной презентации нового альбома Гайка Геворкяна, анонс которого состоится во втором отделении. Это отличная возможность первыми услышать свежие композиции автора.
В первом отделении вас ждут авторские аранжировки мировых джазовых стандартов, исполненные вместе с приглашенными артистами. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу авторского творчества и вдохновиться новыми джазовыми нотами!
Ждем вас на волне джаза! Не пропустите это уникальное событие!